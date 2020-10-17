加保守黨要求叢培武道歉：否則應遭到驅逐 特魯多：不會停止點明中國脅迫外交

加拿大總理特魯多10月16日在出席記者會時表示，加方不會停止點名中國的“脅迫外交”，並會在全球範圍內捍衛人權，包括z新疆和香港。此前，中國駐加大使叢培武14日在受訪時提出，加拿大不應向其口中的“香港暴徒”提供政治庇護，並稱“如果加方真正關心香港的穩定和繁榮，真正關心在港30萬加拿大護照持有者的健康與安全以及大量在港經營的加拿大公司利益，就應該支持（中國政府）為打擊暴力犯罪所做的努力。”

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面對媒體詢問，其發言是否是對加拿大作出的威脅，叢培武回答稱，“這是你的解釋”。相關採訪受到加拿大媒體報導後，叢培武的這一戰狼外交發言再次於該國引發巨大爭議，不少在野黨議員及批評聲音紛紛通過推特等社交媒體平台呼籲特魯多政府對此作出強硬回應，不應允許外國大使在加拿大的領土上對加國公民的安全作出公開威脅，更有的還要求特魯多政府應將叢培武驅逐出境。對此，加拿大保守黨領袖艾林·奧圖爾（Erin O'Toole）16日通過推特發表長文作出回應。

這名加國最大在野黨領袖表示，“中國大使決定作出與其公職不符的好戰言論”。他說，“很明顯，（他的講話）是對香港的30萬加拿大人作出了威脅，並幾乎沒有遮掩。” 奧圖爾指，“它是一種預計會從收保護費的人口中，而不是作為聯合國安理會成員的正式使節口中（表達的）口吻和要旨。”

奧圖爾說，“任何地方對加拿大人的一個威脅都是對所有地方的加拿大人的一個威脅。”他續指，加拿大保守黨要求叢培武收回言論並發表公開道歉。他補充說，“如果大使不能迅速地這樣做，我們期待政府收回國書”。奧圖爾在信中還代表加保守黨要求特魯多政府加快通道幫助香港民主派示威者和政治難民來加國避難，以明確表示只有加拿大政府才有權決定誰人可以被允許進出該國。

奧圖爾還呼籲對破壞《中英聯合聲明》這一國際條約的相關負責人，採取《馬格尼茨基人權問責法案》制裁。他寫道，“從經濟上而言與中國相比，加拿大是一個較小的國家。但我們對自由、人權和法治的承諾高聳於這位大使的言行”。特魯多周五在參加記者會時同樣被問到了叢培武的發言，並被問及對此作何評論及其政府將如何回應。特魯多回答說，加拿大政府已明確表示將捍衛加國利益，還會堅持在全球範圍內明確和高聲地捍衛人權，包括對新疆維吾爾族問題或“令人非常關切”的香港局勢，或面對中國的“脅迫外交”。

特魯多說，“我們將確保中國知道，我們不僅捍衛人權，還要求被任意拘留的兩名邁克爾（康明凱和斯帕弗）安全返回，我們與全球盟友站在一起，包括美國、澳大利亞、英國、歐洲國家，以及其他眾多在世界各個角落共享這些關切的國家。”他續稱，“我們不期望局勢升級，但我們將繼續確保加拿大人知道，我們捍衛我們的權利、原則和價值。”他說，“主要的是，我們繼續捍衛加拿大人”。