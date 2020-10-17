推特脸书屏蔽拜登家族涉腐争议报道引国会震怒 推特道歉 大选走向受影响否未知

距离大选不到三个星期的时间，美国政坛插曲不断。美国社交媒体巨头推特和脸书本周稍早接连屏蔽两篇《纽约邮报》有关民主党总统候选人拜登儿子亨特.拜登（Hunter Biden）贪污丑闻报道的做法引爆国会共和党人群起反弹。国会参议院共和党已下令，将对这两大社交媒体公司的首席执行官发出传票，要求他们出席听证会回答议员质询。

广告 继续浏览后续

据美国之音今天报道称，美社媒屏蔽拜登争议报道，国会共和党议员震怒谴责。

星期三（10月14日），默多克旗下平面媒体《纽约邮报》刊发一篇报道，暗示拜登父子与乌克兰能源公司有不正当关系。该报道将相关电邮记录公开在文章中，不过，脸书和推特不约而同的将相关新闻链接封锁。

当天，多位共和党议员透过推特发文和发表正式声明的方式谴责脸书和推特的决定。来自密苏里州共和党联邦参议员霍利（Sen. Josh Hawley, R-MO）星期三连发三条新闻稿和至少二十条推文谴责推特和脸书，并指责他们是“美国史上最强大有力的垄断”。霍利还致函联邦选举委员会，要求调查脸书和推特为拜登竞选而协调出的干预行为是否违反了竞选资金或其它选举法。

据该报道，《纽约邮报》的消息源自于去年亨特.拜登笔电故障送修而让敏感信息曝光。对于《纽约邮报》的报道，拜登竞选阵营已表示否认，但并未多做说明。包括多家美国媒体在内的许多人也对《纽约邮报》的消息来源提出质疑。据霍利向对消息来源表示怀疑的媒体喊话，“如果你有证据能说明那些电邮是假的，请务必把它播放出来。”

紧接着，《纽约邮报》星期四再加码刊出亨特.拜登与中国企业贸易往来互动的调查报道。这篇文章的分享链接同样遭到脸书和推特的屏蔽，愈来愈多网友发现无法转发有关内容。

国会共和党人原本的不满瞬间全面升级，要求传唤脸书和推特首席执行官出席作证进行说明的呼声高涨。多位国会共和党人纷纷痛批脸书和推特的做法是在进行言论审查，并指控在距离大选不到20天的时间，这是在“干预选举”。

据该报道，国会民主党人则为脸书和推特的决定缓颊，并对《纽约邮报》文章的消息来源持怀疑态度。“脸书和推特有政策，不能传播完全不可靠、已被揭穿、来源不可信的内容。他们是在执行他们的内部控管政策，我希望他们在过去四年里这样做，”参议院司法委员会民主党成员库恩斯（Sen. Chris Coons, D-DE）对媒体说。

参议院司法委员会预计将于下周二（10月20日）对推特首席执行官多西（Jack Dorsey）和脸书首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerburg）正式发出传票，要求他们出席目前订于星期五（10月23日）的听证会。

随着对推特和脸书等美国大型社媒企业的不满愈来愈高，国会共和党人开始大力呼吁废除有“社媒保护伞”称号的“230条款”。

1996年美国互联网刚刚兴起之时，当时的克林顿政府曾经制定《通讯规范法案》（Communication Decency Act），试图透过立法来监管网络内容，特别针对低俗、暴力和色情的内容。不过，法案在隔年被美国最高法院全票通过判处违宪，原因是法案中反低俗条款与美国宪法的保障言论自由的第一修正案相抵触。

虽然最高法院废除了《通讯规范法案》的核心内容，但保留了其中的第230条，使得这一条款成为互联网蓬勃发展时代的一把“保护伞”。

根据第230条款的内容，互联网社群平台无需为第三方使用者张贴的言论内容负法律责任。但如今更重要且更受争议的是，该条款也允许互联网平台基于“善意原因封锁和屏蔽冒犯性内容”，因此这也成为美国社交媒体平台和网络论坛的护航利器。

据众议院共和党领袖麦卡锡（Rep. Kevin McCarthy, R-CA）星期四发表声明称，“大科技公司滥用这些保护，选择审查有不同政治观点的美国人。现在是时候废除第230条款了，并重新开始了。”

美国之音说，对于联邦通信委员会接下来会如何进一步澄清第230条款内容的解释范围，目前尚不得而知。不过，这一决定或许意味着美国社交媒体公司将失去现有的“保护伞”，面临更多的限制和规范。

在屏蔽《纽约邮报》报道引发国会共和党人强烈反弹和网络舆论不断加剧的情况下，脸书和推特先后做出处置调整。星期五，推特更是直接推翻先前封杀该报道的决定，允许民众转发有关亨特.拜登的报道。

此前一天，推特宣布将针对其有关“遭骇内容政策”（Hacked Material Policy）进行调整，称“推特现在将不再删除包含或链接到被黑客入侵的内容的推文，除非这些推文直接来自于黑客或与他们合作的人。取而代之的是，推特将为这些推文贴上标签，以提供上下文参考”。

脸书则表示，他们将把《纽约邮报》的报道交由第三方独立机构进行核查。目前事实核查的工作仍在进行中。在报告出炉之前，脸书表示将限制该篇报道的影响范围，以减少传播错误信息的可能性。

美国之音说，目前还不清楚脸书和推特如何回应下星期二参议院司法委员会预计将对他们发出的传票。不过，这两大社媒龙头的首席执行官，以及谷歌首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）都已同意将以视讯方式出席另一场参议院商业委员会订于十月底召开的听证会。