新冠疫情：德国总统进入隔离 默克尔呼吁市民限制交际

欧盟委员会主席冯德莱恩与欧盟轮值主席、德国总理默克尔10月2日在布鲁塞尔欧盟领袖会议上。

德国新冠病毒感染连续三天打破纪录，德国总统也进入隔离状态。疫情快速加剧引发进一步的忧虑。德国总理默克尔表示，德国进入了疫情严重时期。她呼吁人们限制交际和旅行。

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据《南德意志报》报道，德国总统施泰因迈尔身边的一位保安人员被测出新冠病毒阳性，施泰因迈尔因此于周六也接受了检测，但检测结果周六下午尚未出台。施泰因迈尔现已进入隔离状态。

据德广联报道，德国新冠病毒新感染数字进一步上跳，周六单日确诊新患者为7830例，连续三天打破纪录。德国总理默克尔为此向市民发出紧急呼吁。在其每周电视视频中，她呼吁人们限制家庭交际并限制旅行。她说，“我请求您，不要进行任何不必要的旅行。不要进行任何不必要的庆祝活动。请尽可能呆在自己家中。”

默克尔补充说，德国正处于新冠大流行“非常严重阶段”。新冠病毒的传播比六个月前开始时要快。在这种情况下，仅保持距离和戴口罩已不够。“我们现在必须再向前一步。科学清楚地告诉我们，病毒的传播直接取决于我们每个人的接触和相遇次数。”

相比之下，德国是阻止新冠病毒大流行较为成功的国家。默克尔预告说，相对轻松的夏天结束了，艰难的几个月即将到来。新冠病毒在冬天将如何发展，将在未来几天和几周内决定。默克尔说，“我们都将通过行动来决定这一点。”

为了遏制病毒的传播，必须通知每个与感染者有过接触的人，以打破感染链。卫生部门的确非常“伟大”，但是当受感染人数过多时，他们的工作将过为沉重，无法跟上。

为此，总理府部长布劳恩预告，将需要更多援助人员和大学生，以完成追踪有过接触的人的工作。

巴州州长索德尔警告说，如果德国象荷兰，法国，西班牙和捷克一样，不能追踪所有与感染者有过接触的人，这将非常危险。到时就只能全面限制接触，就必须采取封城或类似的严格措施。

柏林罗伯特科赫研究所周六公布，当日单日确诊新患者有7830例，比周五单日确诊人数又多了500多人，达到了全所未有的历史新高。德国总计患者有356387人。病亡人数单日增加33人，总计达9767人。