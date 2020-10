新西兰大选 女总理率抗疫功高连任

新西兰今天举行国会选举,现任总理阿尔登因防疫措施得当备受肯定,她领导的工党可望拿下过半席次,赢得压倒性胜利,她向所有信任工党执政的新西兰人致谢。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称,新西兰大选 总理阿尔登率工党大胜。消息说,新西兰17日举行国会选举,在开完75%的选票后总理阿尔登领导的执政党工党得票率49%,笃定赢得这次选举。

本届新西兰国会选举预定选出120席,根据新西兰广播电台(Radio New Zealand)官网,目前已开出的99%选票中,中间偏左的工党(Labour Party)得票率49%,料夺下64席;国家党(National Party)得票率26.8%,料拿下35席;工党的盟友绿党(Green Party)得票率7.6%,料取得10席。其他还包括新西兰行动党(ACT New Zealand)得票率8%,预估拿下10席;民粹政党新西兰第一党(New Zealand First Party)得票率2.7%,预料没能取得任何席位;毛利党(Maori Party)得票率1%,料取得1席。

新西兰自1996年引进“联立制”(Mixed Member Proportional)以来,从来没有任何政党单独赢得过半多数,对于缔造纪录的选举结果,阿尔登向欢欣鼓舞的支持者表示:“感谢许多票投我们,信任我们将继续带领新西兰复苏的民众。”她还说,本届大选工党的支持率,至少是半世纪以来最高。阿尔登表示:“我们不会把你们的支持视为理所当然,我可以向大家保证,我们将是每一个新西兰人的执政党。”

该报道说,她的主要竞争对手、国家党党魁柯林斯(Judith Collins)在开出75%选票时发表谈话承认败选,并表示已致电阿尔登。柯林斯说:“恭喜!我相信,对工党而言,这是优异的成果。”

这次选举同时举行两项公民投票,一是有关安乐死合法化,一是开放大麻用于消遣用途。若选民同意大麻可当作消遣,新西兰将继乌拉圭及加拿大之后,成为全球第3个允许成人使用及贩售大麻的国家。公投结果将于10月30日宣布。

据中央社说,新西兰总理阿尔登成功争取连任,致胜关键主要在于她领导工党多次展现危机处理能力;但后疫情时代的经济民生难题,将会是她今后必须面对的挑战。

阿尔登自从投入选战起,就展现危机处理能力。2017年10月中,大选点票完成,工党及同盟绿党加起来仍未达国会半数议席,同时对手国家党的议席又未过半数,新西兰面临僵局国会(又称悬峙国会,hung Parliament)的局面。

阿尔登就任总理8个月后,一度请产假6个星期,为全球史上第2位于任内生产的民选领导人(第一位是巴基斯坦已故总理碧娜芝.布托)。2018年9月阿尔登首度于联合国发表演说,为史上第一次有国家领导人带着婴儿进入联合国大会会议厅,发言过程中一度抱着3个月大女儿妮薇(Neve Te Aroha),而成为国际舆论佳话。

中央社说,阿尔登政府抗疫有成,是工党赢得选战的最重要因素之一。不过虽然危机处理出色,但阿尔登解决民生问题的能力,则让人存疑。据雪梨晨驱报(Sydney Morning Hearld)9月17日报导,受到疫情打击,尤其受抗疫锁国措施影响,新西兰今年连续两季经济萎缩超过一成,是该国11年来首现经济衰退。即使撇开疫情因素,据威灵顿维多利亚大学(Victoria University of Wellington)专家普克德(Kate C. Prickett)撰文指出,新西兰目前面临严重住屋短缺和贫困儿童比率偏高的问题。要如何克服后疫情时代的经济民生问题,将是阿尔登今后必须要处理的难题。