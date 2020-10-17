新西兰大选 女总理率抗疫功高连任

新西兰今天举行国会选举，现任总理阿尔登因防疫措施得当备受肯定，她领导的工党可望拿下过半席次，赢得压倒性胜利，她向所有信任工党执政的新西兰人致谢。

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据中央社今天报道称，新西兰大选 总理阿尔登率工党大胜。消息说，新西兰17日举行国会选举，在开完75%的选票后总理阿尔登领导的执政党工党得票率49%，笃定赢得这次选举。

本届新西兰国会选举预定选出120席，根据新西兰广播电台（Radio New Zealand）官网，目前已开出的99%选票中，中间偏左的工党（Labour Party）得票率49%，料夺下64席；国家党（National Party）得票率26.8%，料拿下35席；工党的盟友绿党（Green Party）得票率7.6%，料取得10席。其他还包括新西兰行动党（ACT New Zealand）得票率8%，预估拿下10席；民粹政党新西兰第一党（New Zealand First Party）得票率2.7%，预料没能取得任何席位；毛利党（Maori Party）得票率1%，料取得1席。

新西兰自1996年引进“联立制”（Mixed Member Proportional）以来，从来没有任何政党单独赢得过半多数，对于缔造纪录的选举结果，阿尔登向欢欣鼓舞的支持者表示：“感谢许多票投我们，信任我们将继续带领新西兰复苏的民众。”她还说，本届大选工党的支持率，至少是半世纪以来最高。阿尔登表示：“我们不会把你们的支持视为理所当然，我可以向大家保证，我们将是每一个新西兰人的执政党。”

该报道说，她的主要竞争对手、国家党党魁柯林斯（Judith Collins）在开出75%选票时发表谈话承认败选，并表示已致电阿尔登。柯林斯说：“恭喜！我相信，对工党而言，这是优异的成果。”

这次选举同时举行两项公民投票，一是有关安乐死合法化，一是开放大麻用于消遣用途。若选民同意大麻可当作消遣，新西兰将继乌拉圭及加拿大之后，成为全球第3个允许成人使用及贩售大麻的国家。公投结果将于10月30日宣布。

据中央社说，新西兰总理阿尔登成功争取连任，致胜关键主要在于她领导工党多次展现危机处理能力；但后疫情时代的经济民生难题，将会是她今后必须面对的挑战。

阿尔登自从投入选战起，就展现危机处理能力。2017年10月中，大选点票完成，工党及同盟绿党加起来仍未达国会半数议席，同时对手国家党的议席又未过半数，新西兰面临僵局国会（又称悬峙国会，hung Parliament）的局面。

阿尔登就任总理8个月后，一度请产假6个星期，为全球史上第2位于任内生产的民选领导人（第一位是巴基斯坦已故总理碧娜芝．布托）。2018年9月阿尔登首度于联合国发表演说，为史上第一次有国家领导人带着婴儿进入联合国大会会议厅，发言过程中一度抱着3个月大女儿妮薇（Neve Te Aroha），而成为国际舆论佳话。

中央社说，阿尔登政府抗疫有成，是工党赢得选战的最重要因素之一。不过虽然危机处理出色，但阿尔登解决民生问题的能力，则让人存疑。据雪梨晨驱报（Sydney Morning Hearld）9月17日报导，受到疫情打击，尤其受抗疫锁国措施影响，新西兰今年连续两季经济萎缩超过一成，是该国11年来首现经济衰退。即使撇开疫情因素，据威灵顿维多利亚大学（Victoria University of Wellington）专家普克德（Kate C. Prickett）撰文指出，新西兰目前面临严重住屋短缺和贫困儿童比率偏高的问题。要如何克服后疫情时代的经济民生问题，将是阿尔登今后必须要处理的难题。