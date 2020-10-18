停火不到4分钟 亚美尼亚指控遭阿塞拜疆炮轰

亚美尼亚和亚塞拜然的外交部昨天深夜曾发表声明说，两国已同意，自18日凌晨零时（格林威治标准时间17日20时）起「人道停火」。该停火由俄罗斯斡旋，为人道救援提供条件。但这一停火只延续不到4分钟就夭折，因为亚美尼亚当即指控遭到阿塞拜疆南北炮击。

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据法新社今天报道说，人道停火不到4分钟，亚美尼亚控亚塞拜然发射大炮。亚美尼亚今天指控亚塞拜然违反新的人道停火协议，对他们发射大炮与火箭。据亚美尼亚国防部发言人史岱潘扬（Shushan Stepanyan）推文指出：「敌方在午夜零时4分至2时45分于北方发射大炮，并在2时20分至2时45分于南方发射火箭。」

截至目前，亚塞拜然并未做出立即反应。

亚美尼亚和亚塞拜然的外交部17日晚间才发表联合声明说，两国已同意宣布，自18日凌晨零时起「人道停火」。这是交战双方第2度试图宣布停火，以平息因争议地区纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）爆发的近3周激烈冲突；冲突已造成数百人丧命。但第2次的人道停火协议生效不到4分钟，亚美尼亚指控亚塞拜然在凌晨零时4分发动炮火攻击。

据该报道，亚美尼亚和亚塞拜然的外交部今天发表声明说，两国已同意自18日凌晨零时（格林威治标准时间17日20时）起「人道停火」。

亚美尼亚外交部17日晚表示，「亚美尼亚共和国和亚塞拜然共同国已同意，自当地时间10月18日凌晨0时0分起人道停火。」亚塞拜然外交部发表相同声明，证实这项停火举措。在这项宣布前，俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）与亚美尼亚及亚塞拜然外长举行电话会谈，强调「必须严格遵守」上周六（10月10日）在莫斯科达成的停火协议。

俄罗斯外交部也证实，展开「实质」对话以解决这项冲突至关重要。

继拉夫罗夫上周六在莫斯科展开最后关头斡旋后，亚美尼亚和亚塞拜然同意停火，但其后双方又互控对方违反停火协议。

法新社说，纳卡区是位于亚塞拜然境内的分离地区，主要居民是亚美尼亚裔，并获得叶里凡（Yerevan）当局支持，当地自9月27日起爆发激烈冲突。根据一名官员的说法，冲突已造成超过700人丧命。