非洲国家几内亚5百万选民今天投票，选举下任总统。据本台消息说，共有12名候选人竞逐，其中包括现任总统孔戴，孔戴竞争连选连任，拿下第三任总统任期。孔戴大选前下令修改宪法，“任何人不得担任总统超过两届”的条款，这使得孔戴再次参选竞争连任。几内亚现当局虽然修宪通过，但遭到全国广泛批评。

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据本台消息说，几内亚选举机构虽然表示，已经完全做好投票准备，但选举官方P机构也对选举的进程与透明性抱有担忧，官方甚至表达对今天投票的合法性，持有怀疑。修宪造成的分歧与对立，严重影响投票的气氛。

联合国对几内亚总统选举正常举行抱有担忧。据联合国官方消息，联合国秘书长古特雷斯昨天发表声明，呼吁几内亚所有政治领导人及其支持者避免挑起冲突的行为、煽动性的言论，以及种族分歧和暴力，同时敦促国防与安全部队实施负责任的行动，并采取最大程度的克制。

古特雷斯敦促几内亚政治领导人及其党派成员通过法律途径解决任何可能产生的分歧，同时重申联合国将致力于为几内亚促进全国团结的努力提供支持。

据联合国官方消息说，几内亚自1958年独立以来曾经历过多次兵变和严重政治暴力，最近的一次发生在2009年9月28日，至少160名反对党支持者在国家体育场参加集会时遭政府军士兵杀害，另有110名女性遭到强奸。2010年，当时执政的军政府宣布还政于民，并于当年6月和11月先后举行了两轮总统选举，现任总统，现年82岁的孔戴在选举中胜出，并于2015年获得连任。

几内亚2010年实施的过渡宪法规定，总统任期5年，最多可担任两届。据媒体报道，由于现任总统孔戴试图继续掌权，寻求第三个任期，几内亚自去年10月以来就不断爆发街头抗议示威。

今年三月，几内亚举行新宪法公投，以89.8%的支持率通过了新宪法。该宪法将总统任期由5年延长至6年，保留“可连任一次”的规定，但删去了“任何人不得担任总统超过两届”的条款。

据联合国消息说，几内亚反对派和民间社会拒不接受公投结果，称其为“宪法政变”，西非经济合作共同体也于今年年初表示，经调查，宪法公投中发现了250万张虚假选票。

除了有关宪法公投和总统任期的争议外，近期，多名总统候选人也在竞选期间大打种族和族裔牌，鼓动选民按照族裔归属关系投票，并广泛使用各类可能导致暴力、歧视和排斥的仇恨言论，全国最主要的富拉尼族与最大的少数族裔马林凯族之间的矛盾尤其严重，联合国已在此前发表声明提醒各方停止并谴责此类仇恨言论，确保选举进程和平及透明。