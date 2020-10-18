土耳其关注北塞浦路斯2020总统大选

北塞浦路斯周日举行2020年总统选举的第二轮投票。土耳其支持的候选人ˎ 总理塔塔尔Ersin TATAR面对寻求连任的总统阿肯哲Mustafa AKINCI，以近52%的得票率胜出。

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位于地中海的塞浦路斯岛，地理位置上属于亚洲，但处于分裂中的塞浦路斯，作为一个整体在2004年5月1日就已成为欧盟成员。而塞浦路斯北部早在1974年就已自行宣布建国，全称为“北塞浦路斯土耳其共和国”（RTCN），信仰伊斯兰教。这一政体目前在全球只获得土耳其的正式外交承认。

土耳其的支持者胜出

据本台RFI周日（2020年10月18日）的法文报道，土耳其支持的候选人Ersin TATAR在一周前10月11日上星期天的第一轮投票后领先，但在第二轮投票前，评论普遍看好寻求连任的总统Mustafa AKINCI。所以说，第二轮投票结果让外界感到意外。

任期届满的社民党籍总统阿肯哲推动当地土耳其裔与希腊裔之间的融合，他公开支持北塞浦路斯与土耳其脱钩。而安卡拉支持的总统候选人塔塔尔则致力于塞浦路斯岛南北一边一国。

土耳其剑指东地中海

本台RFI法文报道指出,北塞浦路斯目前驻扎了超过三万名土耳其军人，这被认为属于安卡拉向地中海东部延伸土耳其边境战略的一枚重要棋子。

之前相关报道 - 东地中海-希腊与土耳其仍无法对话

欧盟27个成员国本周在欧洲理事会期间，还重申支持希腊和塞浦路斯，面对土耳其的挑衅不退让，但依然宣扬与安卡拉继续对话。不过，欧盟将在12月份举行的下一次峰会时，讨论制裁土耳其的可能性。

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