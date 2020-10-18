幾內亞總統大選今爭議中投票 12人競逐 孔戴要3連任

非洲國家幾內亞5百萬選民今天投票，選舉下任總統。據本台消息說，共有12名候選人競逐，其中包括現任總統孔戴，孔戴競爭連選連任，拿下第三任總統任期。孔戴大選前下令修改憲法，“任何人不得擔任總統超過兩屆”的條款，這使得孔戴再次參選競爭連任。幾內亞現當局雖然修憲通過，但遭到全國廣泛批評。

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據本台消息說，幾內亞選舉機構雖然表示，已經完全做好投票準備，但選舉官方P機構也對選舉的進程與透明性抱有擔憂，官方甚至表達對今天投票的合法性，持有懷疑。修憲造成的分歧與對立，嚴重影響投票的氣氛。

聯合國對幾內亞總統選舉正常舉行抱有擔憂。據聯合國官方消息，聯合國秘書長古特雷斯昨天發表聲明，呼籲幾內亞所有政治領導人及其支持者避免挑起衝突的行為、煽動性的言論，以及種族分歧和暴力，同時敦促國防與安全部隊實施負責任的行動，並採取最大程度的剋制。

古特雷斯敦促幾內亞政治領導人及其黨派成員通過法律途徑解決任何可能產生的分歧，同時重申聯合國將致力於為幾內亞促進全國團結的努力提供支持。

據聯合國官方消息說，幾內亞自1958年獨立以來曾經歷過多次兵變和嚴重政治暴力，最近的一次發生在2009年9月28日，至少160名反對黨支持者在國家體育場參加集會時遭政府軍士兵殺害，另有110名女性遭到強姦。2010年，當時執政的軍政府宣布還政於民，並於當年6月和11月先後舉行了兩輪總統選舉，現任總統，現年82歲的孔戴在選舉中勝出，並於2015年獲得連任。

幾內亞2010年實施的過渡憲法規定，總統任期5年，最多可擔任兩屆。據媒體報道，由於現任總統孔戴試圖繼續掌權，尋求第三個任期，幾內亞自去年10月以來就不斷爆發街頭抗議示威。

今年三月，幾內亞舉行新憲法公投，以89.8%的支持率通過了新憲法。該憲法將總統任期由5年延長至6年，保留“可連任一次”的規定，但刪去了“任何人不得擔任總統超過兩屆”的條款。

據聯合國消息說，幾內亞反對派和民間社會拒不接受公投結果，稱其為“憲法政變”，西非經濟合作共同體也於今年年初表示，經調查，憲法公投中發現了250萬張虛假選票。

除了有關憲法公投和總統任期的爭議外，近期，多名總統候選人也在競選期間大打種族和族裔牌，鼓動選民按照族裔歸屬關係投票，並廣泛使用各類可能導致暴力、歧視和排斥的仇恨言論，全國最主要的富拉尼族與最大的少數族裔馬林凱族之間的矛盾尤其嚴重，聯合國已在此前發表聲明提醒各方停止並譴責此類仇恨言論，確保選舉進程和平及透明。