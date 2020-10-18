特朗普辛苦跑3州追赶 拜登逍遥在家享民调领先

美国总统大选今天进入倒数16天，总统特朗普昨天周六马不停蹄到3个州造势。他在首站密西根州抨击对手拜登是「罪犯」，还猛批民主党人反美。拜登则待在家中无公开行程。特朗普在密西根州造势时，还口误将法国总统马克龙「降职」称总理。特朗普今天将在内华达州造势。

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据法新社报道，美国总统大选，特朗普一天跑3州，而拜登待在家。

特朗普在密西根州摩斯奇冈（Muskegon）集会上拿文化战大作文章。他对现场大批欢呼民众说，民主党想要「消灭美国历史、清除美国价值、摧毁美式生活」。

特朗普也使劲塑造拜登贪腐的形象，再次推销导致自己去年被弹劾的阴谋论，以及「纽约邮报」（New York Post）声称揭露拜登儿子韩特（Hunter Biden）贪腐证据的最新报道。据特朗普表示：「拜登是贪腐政客，拜登家族是犯罪企业。…他是罪犯，犯过罪。他是国安风险。」群众报以热烈欢呼。

特朗普被控滥用职权企图挖掘拜登丑事，去年遭众议院弹劾，但参议院判他无罪。

法新社说，勤跑行程的特朗普昨天接着前往美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）新疫情中心的威斯康辛州，然后再赴内华达州拉斯维加斯结束这一天。今天川普将在内华达州卡森城（Carson City）举行集会。至于低调造势但仍在多项民调领先的拜登，昨天则是待在德拉瓦州家中，无公开行程。预计今天他将参与北卡罗来纳州的竞选活动。

据该报道，共和党籍的特朗普曾感染2019冠状病毒疾病，两周前离开医院。他打算在最后阶段加紧脚步，几乎天天都有集会活动，希望藉此催出自己的铁杆支持者出面投票。

美国总统特朗普昨天口误，在造势场合中将法国总统马克龙称为总理。特朗普多次批评拜登口误，并批拜登智力有问题。

据法新社，特朗普是在密西根州造势时，口误将马克龙「降职」。特朗普向选民谈及美国与加拿大、墨西哥之间的北美自由贸易协定（NAFTA）时，直说这是一起对美国很糟糕的协定，是他坚持重谈的，接着话锋一转，说到马克龙和巴黎气候协定。据法新社说，特朗普跟选民说，除了北美自由贸易协定，「各位猜猜我还阻止了什么？巴黎环境协定」。特朗普因质疑全球暖化背后的科学证据，2017年片面退出巴黎气候协定，直说这起协定让美国痛失就业机会。

据特朗普说，「我很喜欢总理马克龙，但我说『那里情况如何？协定进行的如何？』情况其实不太好。」特朗普还说，「我替各位省了数兆美元，没有其他人敢这么做。我说啊，这个协议糟糕透顶，基本上是想剥夺我们的财富。」