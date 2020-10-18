白俄罗斯民众示威决心不减 明斯克百余人被捕

白俄罗斯首都明斯克10月18日连续数周再次举行了，要求有着“欧洲最后的独裁者”之称的z't卢卡申科下台的游行示威活动。尽管卢卡申科当局日前威胁，如有必要安全部队将使用致命性武器，但仍有成千上万的白俄罗斯民众在首都明斯克等地上街参加抗议。

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已获立陶宛庇护的白俄反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）13日表示，卢卡申科必须在25日前下台，并释放所有被逮捕的政治犯、示威者，否则她将在26日发动全国大罢工。她说，“到时整个国家的人民全都会和平地走上街头”。此外，季哈诺夫斯卡娅还在16日与波罗的海三国及加拿大外长会面。四国外长表示，支持白俄罗斯人民争取一个属于自己的自由和民主国家的诉求。

尽管卢卡申科当局近日威胁如果示威激化，将使用致命性武器，但成千上万的白俄民众还是在星期日走上明斯克的街头，连续2个多月来表达要求在该国执政26年的卢卡申科下台的呼声。象征着反对派认同的红白白俄罗斯国旗再次充满了明斯克的街头，更有民众从一栋20多层高的居民楼上从窗外挂出了一副巨大的红白国旗，旗子遮盖了居民楼的四分之三以示对示威者的支持。另据白俄内政部发言人车莫多娜娃（Olga Tchemodanova）向法新社介绍指，星期日明斯克的游行中有100多人遭到了安保部队的逮捕。

据悉，蒙面的白俄安保部队在此类的大规模游行中通常针对游行队尾和两翼赶赴参加的示威者加以逮捕。他们通常不佩戴可以识别其身份的胸章或其他标识。有报道指，明斯克市内部分地区的网络信号在当天受到干扰，示威民众附近传出类似震撼弹的声响。