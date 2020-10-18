白俄羅斯民眾示威決心不減 明斯克百餘人被捕

白俄羅斯首都明斯克10月18日連續數周再次舉行了，要求有着“歐洲最後的獨裁者”之稱的盧卡申科下台的遊行示威活動。儘管盧卡申科當局日前威脅，如有必要安全部隊將使用致命性武器，但仍有成千上萬的白俄羅斯民眾在首都明斯克等地上街參加抗議。

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已獲立陶宛庇護的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）13日表示，盧卡申科必須在25日前下台，並釋放所有被逮捕的政治犯、示威者，否則她將在26日發動全國大罷工。她說，“到時整個國家的人民全都會和平地走上街頭”。此外，季哈諾夫斯卡婭還在16日與波羅的海三國及加拿大外長會面。四國外長表示，支持白俄羅斯人民爭取一個屬於自己的自由和民主國家的訴求。

儘管盧卡申科當局近日威脅如果示威激化，將使用致命性武器，但成千上萬的白俄民眾還是在星期日走上明斯克的街頭，連續2個多月來表達要求在該國執政26年的盧卡申科下台的呼聲。象徵著反對派認同的紅白白俄羅斯國旗再次充滿了明斯克的街頭，更有民眾從一棟20多層高的居民樓上從窗外掛出了一副巨大的紅白國旗，旗子遮蓋了居民樓的四分之三以示對示威者的支持。另據白俄內政部發言人車莫多娜娃（Olga Tchemodanova）向法新社介紹指，星期日明斯克的遊行中有100多人遭到了安保部隊的逮捕。

據悉，蒙面的白俄安保部隊在此類的大規模遊行中通常針對遊行隊尾和兩翼趕赴參加的示威者加以逮捕。他們通常不佩戴可以識別其身份的胸章或其他標識。有報道指，明斯克市內部分地區的網絡信號在當天受到干擾，示威民眾附近傳出類似震撼彈的聲響。