埃斯珀：中俄盟国加起来不到10个，不希望遏制中国

美国国防部长埃斯珀(Mark T. Esper)10月20日在参加活动时表示，美国军方当前的要务之一是加强与盟国的合作和建立伙伴关系，而美国全球同盟的实力是中国或俄罗斯等对手国家无法匹敌的。不过，他也强调，美国所存在的全球性联盟网络既不是上天安排的，也不应将其看作是理所当然，应继续维持和发展相应的关系以保持美方的这一优势。

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埃斯珀当天在华盛顿智库大西洋理事会(The Atlantic Council)参加了题为“在大国竞争时代，加强美国的联盟和伙伴关系”的对话。他在演讲中表示，美国军队目前的首要任务之一，是加强与盟国的合作、建立伙伴关系，并制定协调的战略方针，以应对中俄两国的军事扩张和侵略行为。他说，“自从我一年多前被任命为国防部长以来，我的首要任务就是实施《美国国防战略》。它告诉我们，我们正处于大国竞争的时代，我们的主要竞争对手是中国和俄罗斯。同时，我们面临着来自朝鲜和伊朗等流氓国家的持续威胁。最后，令人遗憾的是，我们还将在未来几年与暴力极端主义组织打交道。”

埃斯珀续称，“在我们国防部作好应对这些挑战的准备工作时，国防战略指导我们遵循三方面的努力：首先，提高部队的杀伤力和战备力；第二，强化联盟并建立伙伴关系。第三，改革国防部，将我们的时间、金钱和人力重新分配到我们的最优先的事项上。我还添加了个人的第四个优先事项：照顾我们的军人及军眷。”他指出，“为了在像国防部这样庞大而复杂的单位中实现持久变革，我们将这三方面的工作提炼成十个目标。这些任务包括以下任务：将国防部着眼于中国，更新我们的关键战争计划，通过投资于改变游戏规则的技术来对部队进行现代化改造，对传媒进行改造，实现更高的战备水平以及实施增强的作战概念，例如部队动态部署。它还包括建立现实的联合作战游戏、演习和训练计划，以及发展现代的联合作战概念，这些概念最终将成为主义。”

埃斯珀称，五角大楼已向实现上述目标取得了实质性进展。他已提出的改革目标包括让美海军达到由500艘载人和无人舰船组成的“2045战斗部队”计划。而他在此次讲话中更着重谈到以一个联合战略的方式，强化美国的联盟和建立伙伴关系的重要性。在追溯了法国、马耳他等国于美国历史上不同阶段曾以盟友的身份向美方提供支持并面对共同敌人的历史后，埃斯珀说，“如今，我们在全球的盟友和合作伙伴群仍然具有持久的实力，这是我们的竞争对手和敌手所无法比拟的。实际上，中国和俄罗斯的盟友总数可能少于十个。 但是，我们保持这种优势的能力不是上天安排的，我们也不能将我们长期的联盟网络视为理所当然。”

埃斯珀说，一方面，美国的主要竞争对手中国和俄罗斯正在迅速地对军队进行现代化改造，不断壮大军力。他举例指，“中国军队对南中国海岛礁的军事化，以及俄罗斯企图吞并克里米亚和入侵乌克兰东部，都表明他们肆无忌惮地企图破坏其他国家的自治，并损害了包括北约和其它对美国安全至关重要的国家和机构的能力和凝聚力。 ”他还补充说，另一方面，北京和莫斯科同时还采用经济手段等胁迫其他国家和机构达到他们的目的，包括北京使用“一带一路”倡议在欧亚大陆和非洲及美洲通过拓展金融联系获取战略影响力，取得关键性资源及进行军事部署等。

埃斯珀说，“要帮助其他国家抵抗侵略性的军事姿态、金融陷井和其他形式的胁迫，将要求我们摆脱一切照旧。这将要求我们调整国防部的工作和资源，以取得最大的影响。”他说，“这将要求我们思考和采取更具战略性和竞争力的行动。”对此，他介绍称，“今天，我想与大家分享两项近期的举措，这些举措将帮助我们做到这一点：第一项是全新的国防部联盟与合作伙伴关系发展指南-我们称之为GDAP-第二项是国防贸易地现代化。”他表示，这些努力将共同帮助我们建立志趣相投的国家的能力，并促进与友好军队的互操作性，同时促进能够在全球市场上竞争的更强大的国内工业基础。”

在演讲过后的问答环节中，主持人提到埃斯珀如何看待在大国竞争时代开启时的形势危险程度，是否存在误判的风险，以及与中俄双方是否存在沟通系统以避免误判的出现。对此，他回答说，“不，这是非常非常棘手的，尤其是在新冠疫情的时代。因此，我们必须非常谨慎地进行导航，我们必须与盟友和合作伙伴紧密合作，并且必须发送所有正确的信息。我们必须保持与北京和莫斯科的沟通渠道，并确保不存在任何错误估计或误解。”

他说，“你看，没有人愿意到那个位置。要知道，在冷战结束时，我们做了很多工作来帮助后苏联时代的俄罗斯站起来。然后，普京取得了权力并带领俄国朝着我们未曾想到的方向前进。然后，你同时也有中国的例子。我在几十年来关注到中国的崛起。我们曾以为，如果我们努力帮助中国开放，如果我们让他们进入像世界贸易组织这样的机构，中国就将在经济上自由化，而经济自由化将带来政治自由化。但这还并没有发生，是非常不幸的。”

埃斯珀称，“所以我们并不希望与这两个国家发生冲突。我们也不希望遏制中国。我们希望看到的是符合在过去几十年来和几代人以来，让我们都有所收益的国际规则和国际秩序地和平崛起。而现在，我们看到这两个国家都却在不断违反它们。我们必须站起来，我们必须捍卫这一制度，我们必须与他们合作并继续参与，寻找我们可以合作的领域。但是在无法做到合作的地方，我们必须参与竞争并在必要时进行对抗。”他说，“因此，这就是我们生活的世界，我们必须为最坏的情况作好准备。如果要在未来的几十年中蓬勃发展，那么为最坏的状况做准备也意味着要加强我们的盟友，建立合作伙伴，增强我们的职责和能力，所有各方都在为集体安全投资。”