梵蒂冈国务卿帕罗林证实：中梵主教任命协议将续签两年

梵蒂冈教廷国务卿帕罗林枢机主教 （Pietro Parolin) 10月21日向媒体表示，梵蒂冈与中国的主教任命临时协议将会续签，为期两年。

广告 继续浏览后续

帕罗林当天在参加罗马大学的一场活动时向媒体证实，与北京续约主教任命临时协议的消息将于星期四（22日）正式得到宣布。他说，“是在过去几天内作出的续约决定”。帕罗林还指出，梵蒂冈认为与北京继续合作是重要的。据路透社报导，他表示，“就协议而言，我们感到满意。” 他补充说，“还有许多其他问题，但我们从未期望该协议能解决所有问题。”此前，意大利媒体曾报道指，梵蒂冈将于22日宣布与中国续约的消息。

中国官媒《环球时报》英文版亦报道，中国与梵蒂冈将于星期四签署协议。报道引述消息人士称，中梵续签协议，不单只代表主教任命的临时协议实施顺利，亦代表梵蒂冈在面对外界要求停止与中国对话的压力时，仍有意进一步推展与中国的外交关系，但对于进一步建交，中方仍有一定考量。

梵蒂冈与北京商议就主教任命临时协议续约的问题，曾在近期引来了包括美国国务卿蓬佩奥等宗教及非宗教人士的批评。对此，帕罗林回答称，“中梵协议只是关于主教任命，完全没有触及中国教会生活的其他层面，没有涉及政治议题”。他声称，这项协议值得续签，因为为期两年的协议太短了，很难评估其价值。

此外，罗马教廷各国关系部长加拉格尔（ Paul Gallagher)6日在接受天主教媒体“十字架报（Crux）”的专访中还谈到，“我能够理解这些批评。”但他强调，与北京签署这个协议也是不得已的做法。如果不让北京参与主教的任命，教廷也会被排除在外。加拉格尔说，“（如果没有让北京在选择主教问题上扮演重要作用）虽然不是马上，而是在十年以后，我们就会发现将没有几位（中国的）主教与教宗保持联系。”

反对梵蒂冈与北京续约该协议的， 天主教香港教区荣休主教陈日君枢机近日在接受美国之音专访时则重申不满。他指出，虽然该协议已经签署了两年，但在这期间并没有任命过一名主教。他认为，“梵蒂冈的意图是要与中共建立外交关系。”他说，“如果签了一个东西而没有用处，它肯定有政治目的，是想有一日能够真正建交。”

陈日君指出，帕罗林一直推动教廷与中国签署临时协议，以达致梵蒂冈与中方建交。他认为帕罗林操纵前任教宗本笃十六世以及现任教宗方济各，由于帕罗林精通外交手法，可能教宗方济各需要帕罗林帮助。他推测，来自南美洲阿根廷的教宗方济各，对中共并不了解。陈日君续指，可能教宗方济各也希望访问中国，因为过去很多教宗都希望达成这个目标，因此教宗方济各与帕罗林等人对中梵协议等议题有不同看法，但是没有提出反对，他不明白为何教宗方济各会这样行事。