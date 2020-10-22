奥布莱恩：美国再也不能以自我为代价或协助让中共变得更强大

美国总统国家安全事务助理奥布莱恩(Robert O'Brien)10月21日发表讲话称，中国试图盗取西方国家的新冠肺炎疫苗研究，并称中方是有害的对手，企图垄断21世纪所以的重要产业。他当天还在美国《外交》杂志网站发表文章指，中国共产党意识形态议程远超中国边界，正在走向全球，“这对包括美国在内的民主理念ben's构成了威胁”。

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奥布莱恩星期三以视频的方式参加了旨在促进美英合作的大西洋未来论坛（Atlantic Future Forum），并对英国皇家海军航空母舰伊丽莎白女王号（HMS Queen Elizabeth）上的英美高阶军事和情报官员发表了约20分钟的演说。他说，“中国共产党正在所有领域和产业寻求主导地位…并计划垄断攸关21世纪的每个产业。”他谈到，“最近中国利用网路间谍锁定欧洲、英国和美国开发新型冠状病毒疾病疫苗和治疗方法的企业，同时鼓吹国际合作的必要性。”

奥布莱恩表示，过去数十年来，西方国家一直对中国让步，包括让中国加入世界贸易组织（WTO），认为中国会在经济、政治上开放，同时降低对外国公司的壁垒。他说，“但遗憾的是，那些承诺直至今日都还未兑现”。他补充说，“中共领导人反而在极权主义、重商主义、国家主导经济方面变本加厉。” 奥布莱恩提出，中国对新冠病毒爆发的反应“消除了人们对其意图的任何尚有的怀疑。”他称，中国加入了国际组织，并迫使它们在其设施中安装中国的电信设备。他还指责中共在补贴本国公司的同时封锁了外国公司的市场准入。

奥布莱恩称，中方的“一带一路”倡议向贫困国家提供“不可持续的贷款”，以利用中国公司和劳工建设“华而不实”的基础设施项目。他说，“这些国家对中国债务的依赖使其主权受到侵蚀，别无选择，只能在联合国投票和其他问题上屈服于该党的路线。”此外，他在向《外交》杂志的撰文中重申，数十年来，美国的常规思维是中国将变得更为自由化，首先从经济上然后扩展至政治领域。他说，“我们不能再错了，这一误判是美国外交政策自1930年代以来最大的失败”。他认为，之所以会犯下如此错误主要是因为美方没有听中共领导人的言论，不注意看他们在重要文件中所写的内容，而是自我相信，认为中国的执政党只是名义上的共产主义者。

奥布莱恩写道，“今天，如若假设这种意识形态仅在中国国内是重要的，将是犯下同样严重的错误。”他称，“ 实际上，中共的意识形态议程远远超出了中国的边界，对包括美国在内的民主思想本身构成了威胁。中国国家主席习近平的控制野心不仅限于中国人民。中共在全球范围内传播宣传，限制言论并利用个人数据来达到有害目标”。 他强调，“因此，美国不能简单地忽略中共的意识形态目标。华盛顿必须明白，与中国侵略作斗争首先需要承认这一点，并在为时已晚前，在美国本土捍卫自己。”

奥布莱恩称，“中共是一个自称为马克思列宁主义的组织，习近平作为党的最高统帅，将自己视为斯大林的继任者。马克思列宁主义是一种极权主义的世界观，坚持认为生活的所有重要方面都应由国家控制，中共企图统治政治思想的意图被公开表达并受到积极地追求”。随后，他通过举例的方式介绍了相关观点和论据，并就特朗普政府所采取的应对措施加以说明。奥布莱恩接着写道，“这些步骤标志着纠正与中国40年的单方面、不公平关系的一个更长过程的开始，这一关系严重影响了美国的经济，以及近期的政治福祉。”

奥布莱恩称，“特朗普政府已经坦率地表态，并把透明的焦点放在了中共的真实特性上，也将继续如此下去-孔子称之为‘正名’，使词语与现实相对应。”他续称，“中共像一个全球影响力和宣传组织般运作，美国必须认识到这一点，通过重新承诺我们自己的价值观并重振将我们与盟友和合作伙伴联系在一起的通用术语，来中止（中共）试图控制全球话语权的企图。” 他写道，“通过这样做，我们将提高制度、联盟和伙伴关系的弹性，以在思想上和其他方面战胜中国所展现出的挑战。”

奥布莱恩称，“华盛顿还必须继续对北京施加成本，以迫使其停止或减少有害于美国和我们的盟国及伙伴的重要国家利益的行动。美国再也不能让中共在我们的牺牲或协助下变得更强大。”他说，“美国消极和天真的时代已经过去，我们将从事实上谈论和回应中共，而不是像之前美国的决策者所希望的那样。《 2017年国家安全战略》将这一方式称为‘原则上的现实主义’。“奥布莱恩强调，“要保持持久的和平来自于力量。美国是地球上最强大的国家，它必须大声疾呼、反击，最重要的是要恪守其原则，尤其是在言论自由方面，这与中共所接受的马克思列宁主义意识形态形成鲜明对比。”