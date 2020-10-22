德国庇护香港女大学生 港府会晤德总领事表达反对

针对德国政府近日给予一名曾参与香港反修例抗争，并被港警以暴动罪拘捕的香港中文大学女大学生政治庇护，港府政务司司长张建宗10月21日与德国驻港总领事林文礼（Dieter Lamlé）会面，并指“港府强烈反对任何司法管辖区假借不同名义收留罪犯”。

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一个协助港人到外国寻求庇护的组织“避风驿”19日在脸书宣布，一名参与反修例抗争后逃亡、在德国难民营生活了11个月的22岁香港女大学生，于上周三（14日）获德国联邦移民与难民局通知庇护申请获准，正式取得为期三年的难民身份。据了解，她曾被警方以暴动罪拘捕、去年11月离港。据立场新闻此前报导，这位中大女生叫 Elaine。她透露称，去年 11 月被警方以暴动罪、藏有工具可作非法用途罪及违反蒙面法拘捕。她担心若透露具体事件，会让家人和朋友遭到警方的追问和骚扰，所以拒绝详述涉案详情。

报导指，她表示 “出得去抗争，预料会承受相关的控罪”，被捕前已预想过无论如何都不会离开香港。但有修读法律系的朋友却相劝，指香港的司法制度越来越败坏，又为她翻查多宗旺角骚乱的判刑，指出暴动罪名的重判。她更担心若他日港府重推“送中”条例 ，被捕示威者随时会被送上中国大陆受审坐牢。报导指，在朋友的游说下，她仓促地决定离开香港，由被捕、保释到离开香港前后不足 5 日，遗下只差一年就完成的大学学位，也无即时通知家人和朋友，免家人会被警员找上门。她坐飞机抵达台湾后，再转飞德国。

据悉，张建宗星期三下午与德国驻港总领事林文礼在港府总部会面。会面要求由香港特区政府提出，保安局局长李家超出席了会面。会面中，张建宗表示，特区政府强烈反对任何司法管辖区假借不同名义收留罪犯，这只会向罪犯发出极度错误讯息，以为罪犯不须负上刑责。他强调，“香港不存在政治逼害，任何检控均基于涉案者行为，而非其政治理念或背景”；《基本法》已确保香港巿民享有广泛权利和自由；法院亦以其良好的法治精神及人权保障，独立地公平、公正地处理所有案件，违法者在港均会获公开及公平的审讯。张建宗续称，德国当局理应充分考虑上述因素来判断事实和处理难民身分申请，而外国政府亦应停止干预属中华人民共和国内政的香港事务。他还要求德国驻港总领事向德国有关当局转达港府的立场。