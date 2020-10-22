美国批准对台三项军售案，总值逾18亿美元 北京：将作出必要反应

美国国防安全合作署(DSCA)10月21日相继发布声明宣布，美国国务院已经核准了三项对台军售案，包括“海马斯”高机动火箭炮系统、增程型距外陆攻导弹（SLAM-ER）、F-16战机新型侦察吊舱deng，总值约18.113亿美元。对此，中国外交部发言人赵立坚在22日的例行记者会上回应称，“中方将根据形势发展作出正当必要反应。”

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据悉，美方此次宣布的是特朗普总统上任后的第8次对台军售。美国国防安全合作署（DSCA）的新闻稿指出，国务院已经核准了这3笔对台军售，并已正式知会国会，可望在1个月后正式生效。路透社曾于上周报导，白宫陆续推进了五项对台军售案的进度，这五项对台军售案总价值约50亿美元。美国国务院21日正式告知国会的对台军售案中，包含了11个由洛克希德马丁公司生产的“海马斯”高机动火箭炮系统M142发射器丶64枚陆军战术导弹系统的M57战术导弹丶7辆M1152A1多功能高机动性车辆丶11支M240B通用机枪与17个国际野战炮兵战术数据系统。这些武器系统的总价值约4.3亿美元。另一项军售案包含的是6枚“F-16新式侦照荚舱”丶3个移动式地面站丶以及一个固定地面站，还有他们相关的零件丶备件丶集成与测试设备丶支援系统与人员培训跟技术支援。这项军售案总价约3.672亿美元。

此外，还有一项军售案是135枚AGM-84H增程型距外陆攻导弹丶4枚AGM-84H SLAM-ER遥测导弹丶12枚CATM-84H空中训练导弹还有151项容器丶备件丶维修零件丶系统支援丶测试设备丶设备培训以及工程后勤支援。这项军售案总价约10.08亿美元。除了美国国防安全合作署此次公布的三项对台军售案外，美国政府还预计将正式通知国会关于先进无人机丶岸置鱼叉反舰导弹与智慧水雷等武器设备。消息人士透露称，100枚巡航导弹与400枚导弹总价约20亿美金。据了解，美国国会通常有30天时间来否决任何军售案，但鉴于目前台海局势紧张，美国国会两党都支持对台军售案，这些军售案被否决的机率很低。而对于这三项美国对台军售案经华府核准的消息，台总统府和国防部第一时间表达感谢。

台国防部长严德发表示，“美方基于‘台湾关系法’及‘对台六项保证’出售台湾防卫性武器，主要是协助台湾增强防卫作战的战力，其中包含可恃战力、不对称战力来强化自卫决心，对于美方这次的军售，国防部表达诚挚感谢，同时也证明美方对于印太安全、台海安全的重视。”他说，台湾会持续与美方巩固安全伙伴关系，共同维护台海、区域和平稳定。另就媒体询问，海马士多管火箭系统、增程型距外陆攻导弹（SLAM-ER）射程均超过270公里，外界担忧是否造成北京不满；严德发回应称，“不会与中共军备竞赛，军购是依照台湾的战略构想及防卫需求进行建置，未来军购内容还要经立法院审核同意才会签署发价书。”值得一提的是，美国国安顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）16日评价解放军武装攻台的可能性时指，“中国目前两栖作战能力有限，攻打台湾并不容易。未来10到15年也许可以”。他强调，美国虽然不在公开场合评论自己是否会协防台湾，但是美国有应对的工具，会加大中国行动的危险性。

奥布莱恩说，“如果中国对台湾采取武力行动，中国必将受到国际社会的孤立，特别是整个印太地区会对中国的行动感到厌恶，而届时，美国则很容易建立针对中国的同盟。他相信，中国的战略家们是不会那么做的。”此外，美国防部长埃斯珀（Mark Esper）21日就“加强美国的联盟和伙伴关系”主题发表演讲，并指拟借由军售巩固美国与“志同道合民主国家”的联盟和伙伴关系，以遏止中国与俄罗斯在全球的影响力和军备扩展。北京方面，赵立坚回应指，美国向台湾出售武器，严重违反“一个中国”原则和中美三个联合公报，特别是“817公报”规定，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和安全利益，向台独分裂势力发出严重错误信号，严重损害了中美关系和台海和平稳定。

赵立坚称，中方对此坚决反对，我们敦促美方充分认清美售台武器问题的严重危害性，恪守“一个中国”原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系，撤销有关对台军售计划，以免对中美关系和台海和平稳定造成进一步损害。他说，“中方将根据形势发展作出正当必要反应。”此前，美国在今年8月正式解密了1982年里根总统在与中国发表《八一七联合公报》前涉及台湾的两个机密电报，一个是对八一七公报中关于对台军售内容的解释，另一个是关于给台湾的六项保证。