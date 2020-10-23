埃尔多安强烈谴责德国警方搜查清真寺

德国警方这个星期三搜查了位于柏林市克罗伊茨贝格(Kreuzberg)区的美吾拉纳(Mevlana)清真寺和涉嫌欺诈援款的公司。土耳其总统埃尔多安言辞谴责德国警察搜查清真寺的做法。

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据法新社报道；警察搜查当地多家公司和清真寺的理由是，有巨款转入公司和这座清真寺账户。法新社报道说，为防止疫情大面积传播，政府向克罗伊茨贝格(Kreuzberg)区拨发了抗疫援款。警方怀疑被搜查的公司和清真寺提供的公共补贴存在欺诈行为。

土耳其总统在推文中表示：“我强烈谴责完全无视宗教自由的警察行动。这种行动属于伊斯兰恐惧症和种族主义的范畴，这使欧洲回到了中世纪的黑暗中”。

另外，德国近日来接连发生的清真寺遭袭事件令人担忧。位于柏林市克罗伊茨贝格(Kreuzberg)区的美吾拉纳(Mevlana)清真寺被纵火焚烧事件引起土耳其人的强烈不满。

穆斯林们在美吾拉纳清真寺举行的活动中对袭击事件给予谴责。这其中的一名穆斯林为德国人伊玛目雷曼。

雷曼与柏林阿吉吉耶清真寺伊玛目伊德里斯一起举行新闻发布会。

用德语发表讲话的穆斯林联盟主席伊玛目雷曼表示，美吾拉纳清真寺火灾因纵火所致的事实得到了警方的证实，火灾损失超过1百万欧元。

强调这是对德国清真寺发动的最大袭击的雷曼称，德国媒体未对事件给予应有的重视。

他说，类似的袭击发生后，柏林的穆斯林感到自身安全受到威胁。

柏林阿吉吉耶清真寺伊玛目伊德里斯在讲话中说，我们在清真寺里教导穆斯林如何做一个善良、宽容的人以及如何融入德国社会。