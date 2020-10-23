平和公允 美国大选第二场总统辩论主持人韦尔克受媒体赞扬 称她才是赢家

美国总统大选候选人第二场、也就是最后一场辩论，谁是赢家？不是特朗普也不是拜登，而是NBC新闻网女主播克里斯汀·韦尔克（Kristen Welker）。她主持的第二场辩论会，平和、公允，受媒体一致赞扬。

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韦尔克为NBC白宫记者，她拥有非洲裔和原住民血統，出身于民主黨家庭，本身也是民主党人士。在辩论会举行前，特朗普曾发推文指韦尔克是“党派分子”、“既糟糕又不公正”，但事实证明，特朗普错了。

韦尔克22日晚出色完成了她的总统辩论会主持人工作，就连第一场辩论会的主持人、福克斯电视新闻（Fox news）主播华莱士（Chris Wallace）也表示，他很“嫉妒”。

在特朗普和拜登的首场总统辩论中，华莱士因未能有效维持秩序受到了特朗普竞选团队和一些媒体权威人士的严厉批评。那场辩论现场非常混乱，充满了抢话与打断，且缺乏真正有效的信息交流，甚至特朗普对华莱士说“我想我在和你辩论”，这与韦尔克主持的辩论会形成鲜明对比。

与首场大选辩论不同的是，22日的辩论还包括一项条款，允许总统辩论委员会在两位候选人超时或开始打断对方时，将他们的麦克风调至静音，不过，韦尔克平和的主持方式并未使辩论委员会采取更多极端措施。

《纽约时报》记者科拉森尼提（Nick Corasaniti ）称韦尔克的表现“完美无瑕”，并说：“这应该成为未来辩论主持人学习和效仿的榜样。”

本月早些时候主持了副总统候选人贺锦丽和彭斯辩论会的《今日美国》女记者佩吉（Susan Page）也在推特上称赞韦尔克，她写道：“感谢韦尔克的出色表现，感谢她为国家做出的贡献。”