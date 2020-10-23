新冠病毒 美国正式批准瑞德西韦 世卫刚说无疗效

美国食品药品监督管理局（FDA）10月22日批准美国制药巨头吉利德科学公司（Gilead Sciences）的“瑞德西韦（Remdesivir）”用作新冠治疗药。今后将能以入院患者为对象广泛使用。这是美国首次正式批准新冠治疗药。

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据日本经济新闻报道说，美国正式批准瑞德西韦用作新冠治疗药。消息说，随着正式批准，将能以成人或12岁以上、体重40公斤以上的入院患者为对象使用。瑞德西韦在美国国家过敏与传染病研究所（NIAID）主导的临床试验之中确认了有效性。结果显示入院患者的康复平均提前5天。

吉利德的首席执行官（CEO）丹尼尔·奥黛表示，“从新冠最初的病例报告算起，在不到1年里获得批准，有需要的患者可以利用”。

据该报道，瑞德西韦是作为面向埃博拉出血热的治疗药而开发的抗病毒药。由于应对新冠病毒的效果得到确认，美国食品药品监督管理局于5月发出紧急使用许可，允许用于重症入院患者。该药还被用于治疗感染新冠的美国总统特朗普。在日本也以特例得到批准，作为新冠治疗药在全球50个国家使用。吉利德8月向美国食品药品监督管理局提出正式申请。

另一方面，世界卫生组织（WHO）10月15日发布调查结果称，瑞德西韦对于降低新冠患者的死亡率“基本或完全”没有效果。对此，吉利德反驳称调查结果“未经严格审查”。