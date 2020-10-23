特朗普与拜登最后辩论再现相互人身攻击

美国民主党总统候选人拜登在周四的选前最后一次辩论中，再度攻击现任总统特朗普对新冠疫情的处理做法，特朗普则对拜登及其家人提出了贪腐指控。路透社加用了无甚根据一词指特朗普对拜登家族腐败的攻击。

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路透社说特朗普和拜登最后一场辩论，就疫情问题交锋并相互人身攻击。

据该报道，作为共和党候选人的特朗普起初的语调要比9月首次辩论时更为克制，那次辩论因为他的频频打断而很快陷入混乱。但周四的交锋仍然充斥着两个男人之间的大量人身攻击，彼此之间几乎谈不上什么尊重。这场在田纳西州纳什维尔举行的电视转播辩论会，是特朗普重塑竞选形象的最后机会之一。今年爆发的新冠疫情已经导致超过22.1万美国人死亡，成为本次竞选的主导因素。民调显示特朗普落后于拜登，不过在一些可能决定选举结果的摇摆州，选情更为胶着。

据路透社回溯特朗普与拜登的辩论会，“任何对这么多人死亡负有责任的人，都不应该再担任美国总统，”拜登说。特朗普对他处理疫情的方式进行辩护，声称最严重的阶段已经过去。“我们即将迎来曙光，”特朗普表示，数月来他一直淡化疫情。“很快就要过去了。”特朗普还说再有“几个星期”就会有疫苗。但多数专家，包括政府官员都曾表示，到2021年中期之前疫苗不大可能普及。美国好几个州周四通报新冠病例单日新增人数创下纪录，其中包括大选摇摆州俄亥俄州。这进一步表明疫情有再度升温之势。

路透社说，辩论开头就疫情展开激辩，之后则围绕两位候选人是否与外国有不当牵连进行了快速交火。特朗普重申了他的指控，即拜登涉入他儿子亨特在乌克兰和中国商业往来的贪腐形象，不过调查却没有发现有支持该指控的证据,拜登也表示这都是虚假的和不可信的。

事实上唯一的结果就是因发现特朗普施压乌克兰总统泽连斯基调查拜登，使得特朗普去年遭众议院弹劾。自从入主白宫以来，特朗普和他的子女一直被指控在行使职权时存在利益冲突，多数涉及其家族在国内外的房地产和酒店业务。拜登为他的家人辩护，并明确表示他从未从外国赚过“一分钱”，并指责特朗普试图转移美国民众的注意力。“他这么故意歪曲是有原因的，”拜登直视着镜头说道。“这不是关于他的家庭和我的家庭。这是关于你的家庭的，你的家庭受到了严重的伤害。” 拜登也指责特朗普逃避纳税，并引用了纽约时报的一项调查，报导称特朗普的纳税申报单显示，20多年来他几乎没有缴纳过联邦所得税。

据路透社叙述，“公布你的退税纪录，否则就别再谈论关于贪腐的事，”拜登说。特朗普此前已打破几十年来的先例，拒绝公开他的退税纪录，称自己已缴纳“数百万”税金。特朗普再度表示，唯有当一项长期审核完成后，他才会公布退税纪录。

两位候选人在健保问题、对华政策以及种族关系上你来我往，拜登说特朗普是历史上“种族主义最严重的总统之一”。“每一次种族冲突中，他都火上加油，”拜登说。“这家伙有一个像雾号一样大的狗哨子。”特朗普回击称，拜登在1994年参与起草的一项犯罪法案导致少数族裔的被告入狱坐牢的情况增加，特朗普还声称自己为非裔美国人的付出比任何一位总统都还要多，“可能”的例外是1860年代的林肯总统。

据路透社说，拜登批评特朗普试图说服美国最高法院裁定平价医疗法案无效。平价医疗法案是奥巴马任总统、拜登任副总统时通过的全面医保改革法案。“人们应拥有负担得起的医疗，”拜登说，并称法律阻止保险公司拒绝为已患病人员承保。特朗普称，希望用能够提供同等保障的“更好”计划替代平价医疗法案，尽管已经承诺多年，但政府仍未提出全面的医保计划。

据该报道，至少有7,300万人观看了两人9月底的首场辩论。而原定上周举行的第二场辩论因特朗普拒绝参加而取消，在特朗普稍早染疫后，该场辩论原本是改以线上的形式举行。一位消息人士称，周四辩论主办方移除了隔离两位候选人的有机玻璃屏障，此前特朗普提供了他的新冠病毒检测呈阴性的证明。主办方还对两人的麦克风设置静音键，在每个话题辩论回合的开头有两分钟发言时间，以避免第一场辩论中的混乱局面重现。大约200名观众在进入会场前接受了体温检测，所有人都被要求全程佩戴口罩。