特朗普與拜登最後辯論再現相互人身攻擊

美國民主黨總統候選人拜登在周四的選前最後一次辯論中，再度攻擊現任總統特朗普對新冠疫情的處理做法，特朗普則對拜登及其家人提出了貪腐指控。路透社加用了無甚根據一詞指特朗普對拜登家族腐敗的攻擊。

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路透社說特朗普和拜登最後一場辯論，就疫情問題交鋒並相互人身攻擊。

據該報道，作為共和黨候選人的特朗普起初的語調要比9月首次辯論時更為克制，那次辯論因為他的頻頻打斷而很快陷入混亂。但周四的交鋒仍然充斥着兩個男人之間的大量人身攻擊，彼此之間幾乎談不上什麼尊重。這場在田納西州納什維爾舉行的電視轉播辯論會，是特朗普重塑競選形象的最後機會之一。今年爆發的新冠疫情已經導致超過22.1萬美國人死亡，成為本次競選的主導因素。民調顯示特朗普落後於拜登，不過在一些可能決定選舉結果的搖擺州，選情更為膠着。

據路透社回溯特朗普與拜登的辯論會，“任何對這麼多人死亡負有責任的人，都不應該再擔任美國總統，”拜登說。特朗普對他處理疫情的方式進行辯護，聲稱最嚴重的階段已經過去。“我們即將迎來曙光，”特朗普表示，數月來他一直淡化疫情。“很快就要過去了。”特朗普還說再有“幾個星期”就會有疫苗。但多數專家，包括政府官員都曾表示，到2021年中期之前疫苗不大可能普及。美國好幾個州周四通報新冠病例單日新增人數創下紀錄，其中包括大選搖擺州俄亥俄州。這進一步表明疫情有再度升溫之勢。

路透社說，辯論開頭就疫情展開激辯，之後則圍繞兩位候選人是否與外國有不當牽連進行了快速交火。特朗普重申了他的指控，即拜登涉入他兒子亨特在烏克蘭和中國商業往來的貪腐形象，不過調查卻沒有發現有支持該指控的證據,拜登也表示這都是虛假的和不可信的。

事實上唯一的結果就是因發現特朗普施壓烏克蘭總統澤連斯基調查拜登，使得特朗普去年遭眾議院彈劾。自從入主白宮以來，特朗普和他的子女一直被指控在行使職權時存在利益衝突，多數涉及其家族在國內外的房地產和酒店業務。拜登為他的家人辯護，並明確表示他從未從外國賺過“一分錢”，並指責特朗普試圖轉移美國民眾的注意力。“他這麼故意歪曲是有原因的，”拜登直視着鏡頭說道。“這不是關於他的家庭和我的家庭。這是關於你的家庭的，你的家庭受到了嚴重的傷害。” 拜登也指責特朗普逃避納稅，並引用了紐約時報的一項調查，報導稱特朗普的納稅申報單顯示，20多年來他幾乎沒有繳納過聯邦所得稅。

據路透社敘述，“公布你的退稅紀錄，否則就別再談論關於貪腐的事，”拜登說。特朗普此前已打破幾十年來的先例，拒絕公開他的退稅紀錄，稱自己已繳納“數百萬”稅金。特朗普再度表示，唯有當一項長期審核完成後，他才會公布退稅紀錄。

兩位候選人在健保問題、對華政策以及種族關係上你來我往，拜登說特朗普是歷史上“種族主義最嚴重的總統之一”。“每一次種族衝突中，他都火上加油，”拜登說。“這傢夥有一個像霧號一樣大的狗哨子。”特朗普回擊稱，拜登在1994年參與起草的一項犯罪法案導致少數族裔的被告入獄坐牢的情況增加，特朗普還聲稱自己為非裔美國人的付出比任何一位總統都還要多，“可能”的例外是1860年代的林肯總統。

據路透社說，拜登批評特朗普試圖說服美國最高法院裁定平價醫療法案無效。平價醫療法案是奧巴馬任總統、拜登任副總統時通過的全面醫保改革法案。“人們應擁有負擔得起的醫療，”拜登說，並稱法律阻止保險公司拒絕為已患病人員承保。特朗普稱，希望用能夠提供同等保障的“更好”計畫替代平價醫療法案，儘管已經承諾多年，但政府仍未提出全面的醫保計畫。

據該報道，至少有7,300萬人觀看了兩人9月底的首場辯論。而原定上周舉行的第二場辯論因特朗普拒絕參加而取消，在特朗普稍早染疫後，該場辯論原本是改以線上的形式舉行。一位消息人士稱，周四辯論主辦方移除了隔離兩位候選人的有機玻璃屏障，此前特朗普提供了他的新冠病毒檢測呈陰性的證明。主辦方還對兩人的麥克風設置靜音鍵，在每個話題辯論回合的開頭有兩分鐘發言時間，以避免第一場辯論中的混亂局面重現。大約200名觀眾在進入會場前接受了體溫檢測，所有人都被要求全程佩戴口罩。