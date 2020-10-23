据日本共同社报道：多名日本政府消息人士22日透露，日中两国政府就中国国务委员兼外长王毅尽早访日事宜已开始协调，以11月为中心，正式展开探讨。

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日本政府在9月27日向媒体透露称，王毅计划最快于10月到访日本，并与日本外务大臣茂木敏充及日本首相菅义伟会谈，但是后来两国政府决定王毅访日延期，据说原因是10月中旬菅义伟和王毅都有外访，而且中共中央政治局9月28日召开会议决定，从10月26日至29日召开中共十九大第五中全会，习近平以及中国其他领导人将讨论并制定从2021年至2025年的第14个五年经济与社会发展计划。

王毅这次访日将与菅义伟、茂木敏充等举行会谈，双方将就新冠肺炎流行及日中合作抗疫问题、重启日中人员往来问题、钓鱼岛问题、经贸问题等进行讨论。日中两国政府已开始协调重启目前因新型冠状病毒疫情而受到限制的商务人员的往来。将恢复出差等短期逗留者和派驻人员等长期逗留者往来，出差等短期逗留者在相互确认双方新冠病毒检测有效性等的基础上，将免除14日隔离，估计这次王毅访日将敲定重启人员往来事宜。

10月6日，日本、美国、澳大利亚、印度四国外长在东京举行会议，会议以中国的海洋活动等为背景，就为推进“自由开放的印度太平洋”构想加强合作达成一致，日本牵头召开此次会议，中方感到很愤怒，当地时间2020年10月13日，王毅在吉隆坡同马来西亚外长希沙慕丁举行共同记者会上，对“美日印澳”四国机制进行了严厉的批判，而日本首相菅义伟在10月21日举行的记者会上，谈及日本所提倡的“自由开放的印度太平洋构想”时指出：这一构想不以特定的国家为对象，日本完全没有考虑去建构“亚太版北约”。菅义伟的谈话进一步整合了王毅访日的环境。

上次中国要人访日，是中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在安倍政府时期2月下旬的访问。