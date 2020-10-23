美国会议员提案要填补中国公司在美游说现有“漏洞”

美国国会共和党籍参议员汤姆·科顿（Tom Cotton）和众议员迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）10月22日宣布，将在国会两院提出《中国共产党影响力透明法案》。据悉，该法案意在填补现有的可以让中国公司避免依照《外国代理人注册法》注册，在美从事游说活动的“漏洞”。

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根据加拉格尔将在众议院提出的法案文本简介显示，“该法案将修改1938年的《外国代理人注册法》，废除了根据该法对提供私人和非政治性贸易和商业利益代表人的注册豁免，以及根据该法对依照1995年《游说披露法》提交披露报告的人的注册豁免，其与根据中国法律或在中华人民共和国作为主要营业地点的商业组织的代表，或其他目的有关。”

这两名议员发表的声明指，该法案是继他们在上个月致信美国司法部长巴尔（Bill Barr），对这些漏洞以及是否应要求代表某些中国公司进行游说的个人，应依照《外国代理人注册法》进行注册后所采取的行动。科顿称，“中国公司，尤其是实力雄厚的公司都是是中国共产党的臂膀，最终仍处于国家控制之下。现在该是我们的法律承认这一现实了。我们的法案将填补法律漏洞，并会迫使中国公司的游说者注册成外国代理人”。

加拉格尔称，“甚至名义上的中国私人企业也不像普通公司那样。所有中国公司，尤其是那些足以在华盛顿特区注册游说者的公司，都服从中国共产党的法外指导”。他说，“该法案确保遵守中共指示的公司会面临适当的披露标准，并使美国人民更好地了解我们的对手如何寻求利用（华盛顿的权钱）沼泽反对我们”。

声明称，“继众议员加拉格尔和参议员科顿的电话后，美国国防部发布了与中国人民解放军有联系的中国公司名单。尽管（五角大楼）发布了这些名单，但代表它们进行游说的个人仍然可以享受豁免权，包括进行商业活动游说的豁免，使他们可以根据不太透明的《游说披露法》避免进行注册。”