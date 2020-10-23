美國會議員提案要填補中國公司在美遊說現有漏洞

美國國會共和黨籍參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）和眾議員邁克·加拉格爾（Mike Gallagher）10月22日宣布，將在國會兩院提出《中國共產黨影響力透明法案》。據悉，該法案意在填補現有的可以讓中國公司避免依照《外國代理人註冊法》註冊，在美從事遊說活動的漏洞。

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根據加拉格爾將在眾議院提出的法案文本簡介顯示，“該法案將修改1938年的《外國代理人註冊法》，廢除了根據該法對提供私人和非政治性貿易和商業利益代表人的註冊豁免，以及根據該法對依照1995年《遊說披露法》提交披露報告的人的註冊豁免，其與根據中國法律或在中華人民共和國作為主要營業地點的商業組織的代表，或其他目的有關。”

這兩名議員發表的聲明指，該法案是繼他們在上個月致信美國司法部長巴爾（Bill Barr），對這些漏洞以及是否應要求代表某些中國公司進行遊說的個人，應依照《外國代理人註冊法》進行註冊後所採取的行動。科頓稱，“中國公司，尤其是實力雄厚的公司都是是中國共產黨的臂膀，最終仍處於國家控制之下。現在該是我們的法律承認這一現實了。我們的法案將填補法律漏洞，並會迫使中國公司的遊說者註冊成外國代理人”。

加拉格爾稱，“甚至名義上的中國私人企業也不像普通公司那樣。所有中國公司，尤其是那些足以在華盛頓特區註冊遊說者的公司，都服從中國共產黨的法外指導”。他說，“該法案確保遵守中共指示的公司會面臨適當的披露標準，並使美國人民更好地了解我們的對手如何尋求利用（華盛頓的權錢）沼澤反對我們”。

聲明稱，“繼眾議員加拉格爾和參議員科頓的電話後，美國國防部發布了與中國人民解放軍有聯繫的中國公司名單。儘管（五角大樓）發布了這些名單，但代表它們進行遊說的個人仍然可以享受豁免權，包括進行商業活動遊說的豁免，使他們可以根據不太透明的《遊說披露法》避免進行註冊。”