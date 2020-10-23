薛瑞福安抚台湾不要担心被美国抛弃

前美国国防部印太事务首席副助理部长薛瑞福23日表示，美台之间有重要历史脉络关系，同时台湾持续生存与独立对美国有利，因此台湾不要担心被美国抛弃。

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中央社23日报道：前美国国防部印太事务首席副助理部长、2049计画研究所首席执行官薛瑞福（Randall G. Schriver）以预录影片的方式，参加一场在台湾的国际研讨会，讨论有关「当前中国大陆发展与治理问题」时指出：台湾2300万人十分重要，美国有法律及军事义务提供协助。

薛瑞福提到，如果台湾持续生存下去并保持政治现况，就能维持印太地区的自由、和平与繁荣。以台湾所在的地理位置来看，如果台湾遭中共併吞，太平洋就会变成共军前线，将会让自由世界蒙受巨大损失。

他表示，台湾的安全就是大家的安全，压制中国、对抗中国才能保持这个地区的自由与安全。他并认为，美国及世界各国应考虑与台湾签订贸易协定，让台湾摆脱对中国的经济依赖，减少中国胁迫台湾的筹码。

薛瑞福并提到，他与美国国务次卿柯拉克（Keith Krach）在9月访台悼念台湾前总统李登辉时，也曾经谈到新的贸易情势与贸易关係，并指出希望可以开始贸易谈判，扩展台湾在国际的空间，贡献国际社会。

他强调，自己的工作就是让解放军知道，对台採取行动将付出昂贵代价。台湾拥有自我保护的能力，以及台湾海峡等天然屏障，如果台湾可以有智慧的购买武器，并加以训练，会很有预防能力。未来除了第二轨外，也应该加强第一轨训练的情报资讯合作跟作战擘画，把台湾纳进来。

薛瑞福不久前就曾经表示，台湾的生存与安全是美国确保整个自由开放印太的关键，是现代亚洲的“富尔达缺口” （Fulda Gap），具关键战略意义。富尔达位于德国中部，在冷战时期为东德与西德的边界，具有重要战略意义，也是冷战时期可能爆发衝突的关键区域。