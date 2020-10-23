薛瑞福安撫台灣不要擔心被美國拋棄

前美國國防部印太事務首席副助理部長薛瑞福23日表示，美台之間有重要歷史脈絡關係，同時台灣持續生存與獨立對美國有利，因此台灣不要擔心被美國拋棄。

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中央社23日報道：前美國國防部印太事務首席副助理部長、2049計畫研究所首席執行官薛瑞福（Randall G. Schriver）以預錄影片的方式，參加一場在台灣的國際研討會，討論有關「當前中國大陸發展與治理問題」時指出：台灣2300萬人十分重要，美國有法律及軍事義務提供協助。

薛瑞福提到，如果台灣持續生存下去並保持政治現況，就能維持印太地區的自由、和平與繁榮。以台灣所在的地理位置來看，如果台灣遭中共併吞，太平洋就會變成共軍前線，將會讓自由世界蒙受巨大損失。

他表示，台灣的安全就是大家的安全，壓制中國、對抗中國才能保持這個地區的自由與安全。他並認為，美國及世界各國應考慮與台灣簽訂貿易協定，讓台灣擺脫對中國的經濟依賴，減少中國脅迫台灣的籌碼。

薛瑞福並提到，他與美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）在9月訪台悼念台灣前總統李登輝時，也曾經談到新的貿易情勢與貿易關係，並指出希望可以開始貿易談判，擴展台灣在國際的空間，貢獻國際社會。

他強調，自己的工作就是讓解放軍知道，對台採取行動將付出昂貴代價。台灣擁有自我保護的能力，以及台灣海峽等天然屏障，如果台灣可以有智慧的購買武器，並加以訓練，會很有預防能力。未來除了第二軌外，也應該加強第一軌訓練的情報資訊合作跟作戰擘畫，把台灣納進來。

薛瑞福不久前就曾經表示，台灣的生存與安全是美國確保整個自由開放印太的關鍵，是現代亞洲的“富爾達缺口” （Fulda Gap），具關鍵戰略意義。富爾達位於德國中部，在冷戰時期為東德與西德的邊界，具有重要戰略意義，也是冷戰時期可能爆發衝突的關鍵區域。