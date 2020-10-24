北约：土耳其和希腊取消东地中海军演

土耳其与希腊在地中海东部水域的争端源自海地天然气资源 Un navire turc déployé en Méditerranée orientale, au centre de tensions entre la Turquie et la Grèce qui se disputent cette zone potentiellement riche en gaz naturel. (Image d'illustration)

应北约要求，土耳其和希腊分别取消原定下周在地中海举行的军事演习，以缓解两国之间的紧张关系。但安卡拉与西方关系一波未平一波又起，美国指责土耳其在一周前开始测试俄罗斯S-400防空系统。

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据本台RFI法文网2020年10月24日周六报道，北约周五宣布，安卡拉和雅典同时接受，取消原计划下周在地中海的军事演习。北约就此为处理这一棘手问题迈进了一小步。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）称赞，这是朝正确方向所迈出的一步，可被用于德国努力解决这一争纷的基础。

东地中海争端与海上天然气开发

北约此前曾谴责土耳其与希腊在地中海东部水域发生的紧张加剧，要求这两个北约成员国尊重国际法，解决分歧。希腊指责土耳其违反国际海洋法，在两国有争议区域勘探天然气。

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北约秘书长周五再次呼吁土耳其与希腊两国领导人避免可能造成紧张加剧的话语和行为。并在周五当天获得安卡拉与雅典的同意，延后原定的军事演习。本台RFI法文报道提到，德国外长在八月底时曾就希腊与土耳其之间的紧张关系表示，战争一触即发。因此，这可被认为是土耳其与北约关系的一个进展。

土耳其测试俄罗斯S-400防空系统

美国国防部谴责土耳其在10月16日测试了俄罗斯的S-400防空系统。五角大楼发言人表示，一套可以使用的S-400系统与土耳其作为美国和北约成员的承诺不相符。这对防卫关系有造成严重后果的风险。

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据土耳其媒体透露，安卡拉在10月16日进行了S-400系统的首次测试，对此，土耳其总统埃尔多安在周五首度予以证实。土耳其领导人在伊斯坦布尔对媒体表示，土耳其确实开展了这些测试，而且还将予以继续。埃尔多安还说，这无需征求美国的意见。

在东地中海紧张势态出现松动之际，土耳其测试俄罗斯防空系统触发安卡拉与西方国家之间关系新的紧张。

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