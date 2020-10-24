意政府否决一电信商与华为签署5G核心网络设备供应协议

自罗马方面消息，意大利已阻止电信集团Fastweb与华为签署5G核心网络设备供应协议，这是迄今最明确的信号，表明意大利政府正对这家中国电信设备制造商采取更强硬的立场。

广告 继续浏览后续

路透社援引两名消息人士的话指，在周四晚间的意大利政府内阁会议上，当局动用其特别审查权，阻止瑞士电信(Swisscom)意大利子公司Fastweb与华为就其5G移动网络最敏感的部分达成供应协议。“政府否决了这项行动，要求Fastweb多元化其供应商，”一名高级政府消息人士表示。

美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo) 9月份在访问意大利时指出，中国的移动通信技术对意大利的国家安全构成威胁。华为坚持否认相关指控，其意大利子公司表示，已准备好接受任何审查，以证明其技术是安全的。据消息人士介绍，Fastweb已选择华为作为其5G核心网络的唯一供应商。而在这一消息传出后，华为和Fastweb均拒绝置评。意总理办公室的一位消息人士称，意大利还希望评估华为是否能在5G核心网络中发挥作用。

报导指，意大利政府对在其5G网络上使用华为设备的公司采取的措施包括限制远程干预以修复技术故障，并设置极高的安全门槛。今年7月，意大利最大的电话集团意大利电信将华为排除在了为其核心网络提供5G设备之外。业内人士称，在意大利运营的电信公司与华为签署5G协议时引入了退出条款，如果为了获得政府批准而要付出高昂的代价，这些公司可以退出。

此前，瑞典邮政和电信管理局（PTS）20日宣布将禁止参与下月5G频谱拍卖的企业使用华为或中兴公司的5G设备，正在使用的华为或中兴设备则必须在2025年初之前完成更换。