欧洲国家连接停港引渡协议爱尔兰荷兰最新加入

继芬兰上周停止与香港的引渡协议之后，再有欧洲国家爱尔兰及荷兰在审视过香港实施国安法的情况后，亦加入停港引渡协议行列。这些国家认为，香港在国安法生效之后，他们的国民在香港一旦涉嫌触犯有关法律，或可被送到中国审讯。

广告 继续浏览后续

现时欧盟中，仅葡萄牙及捷克仍与港有引渡协议。

爱尔兰政府与司法部门审视了港版国安法对爱尔兰引渡安排的影响后，决定中止爱尔兰与香港的引渡协议。政府7月时宣布会检视有关协议，当时司法部门表示：“鉴于最近香港通过的国家安全法，我们正在审视爱尔兰与香港之间的协议。”

爱尔兰外长科文尼（Simon Coveney）本周二在国会接受议员质询时，确认已经暂停引渡协议，他指有关决定是与其他欧盟成员国“一致”作出。欧盟 7月28日宣布会采取一系列“协调一致的措施”，其中包括研究成员国引渡安排的执行情况。

科文尼指有关决定“明确表明”爱尔兰对香港法治的忧虑，以及法律“侵蚀了一国两制原则所承诺的司法独立”。提出质询的议员里士满（Neale Richmond）形容政府决定“绝对”正确，“这是我们许多人一直在作出呼吁的事，新的国安法令我们极为忧虑”。

中国大使馆发言人表示，中国根据国家安全法维护国家安全，中国通过并实施有关法律，是为了香港的长期安全、繁荣与稳定，以及“一国两制”持续发展。

此外，荷兰外交部一份本月15日公布的文件证实，政府认为暂停与香港的引渡协议适当，又指与欧盟采取共同针对中国的行动符合荷兰的利益。

港版国安法在7月实施后，澳洲、加拿大、德国、英国、美国、新西兰、法国及芬兰先后宣布暂停与香港的引渡协议。