美欧外交长官启动中国问题双边对话

欧盟外交与安全政策高级代表兼欧委会副主席博雷利（Josep Borrell）10月23日与美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）通话，并宣布启动美欧中国问题双边对话。据悉，美欧外交长官就包括中国人权在内的系列话题进行了讨论。

广告 继续浏览后续

美国国务院和欧洲对外行动服务局会后发表的新闻稿介绍指，蓬佩奥与博雷利在会议期间启动了欧洲对外行动服务局和美国国务院关于中国问题的新的双边对话。声明称，“博雷利高级代表兼副主席与蓬佩奥国务卿欢迎此次对话作为欧盟和美国专家讨论中国问题的专职论坛地开始。”声明指，他们二人同意美欧继续在高级官员和专家级别上就人权、安全和多边主义等主题举行会议。据悉，美国副国务卿与欧洲对外行动服务局秘书长之间的下一次高级别会议将于2020年11月中旬举行。

对此，蓬佩奥通过推特写道，“今天，我与在欧盟的同事博雷利发起了第一次关于中国问题的美欧对话。我很高兴将这一论坛作为一个专门的空间，来讨论北京对我们共同利益和价值观构成的各种挑战。”博雷利也在推特上说，“与蓬佩奥国务卿通话。我们同意在欧洲对外行动服务局和美国国务院之间启动有关中国相关问题的双边对话。我们还讨论了纳戈尔诺·卡拉巴赫冲突，那里对停火的尊重仍然至关重要，以及白俄罗斯的局势，我们并呼吁当局采取对话。”

针对美中较量欧盟如何选择站队的问题，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔（Charles Michel）9月25日在联大会议上演讲时曾表示，欧盟与美国紧密相连，不但共享理念和价值并经历过历史地考验，尽管双方偶尔存在不同做法或利益，但这仍体现在至关重要的跨大西洋联盟当中。他亦指，欧盟不认同中国政经体系所基于的价值观，但就存在共同挑战的诸如应对气候变化和抗击疫情等问题上，中国是欧盟的关键伙伴。