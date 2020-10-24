联合国日 古特雷斯指创始任务目前更加重要

10月24日是“联合国日”。据联合国发布的官方消息称，联合国秘书长古特雷斯在为此所发表的录像致辞中表示，联合国成立七十五周年正值全球大流行病肆虐，促进人格尊严、保护人权、尊重国际法、使人类免遭战祸，所有这些联合国的创始任务比以往任何时候都更加重要。

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联合国官方消息，联合国日，秘书长古特雷斯呼吁加紧推动和平，实现全球停火。

“联合国日”是《联合国宪章》在1945年生效的周年纪念日。这份创始文件在经过包括安理会五个常任理事国在内的大多数《宪章》签署国批准后，联合国正式成立。

据联合国说，自1948年以来，每年的10月24日都举行“联合国日”的纪念活动。1971年，大会建议会员国将这一天设为公共假日。

今年3月，古特雷斯发出呼吁，要求战斗人员在新冠大流行的背景下放下武器，实现全球停火。他在致辞中表示，在当今世界，我们面对一个共同的敌人：即2019冠状病毒病。他说：“我曾在大流行病来袭之时呼吁全球停火。现在到了加紧推动和平，实现全球停火的时候。时不我待，刻不容缓。”

为纪念联合国成立75周年，联合国西欧区域新闻中心发起了一项倡议：“用联合国蓝点亮欧洲”。秘书长筹备联合国成立75周年纪念活动特别顾问法布里齐奥•霍克希尔德 (Fabrizio Hochschild) 对该倡议表示支持。 联合国的众多创始会员国位于欧洲，为了支持这场横跨欧洲的运动，来自欧洲21个国家150个城市的250多个最具标志性的建筑物（纪念碑、机场、博物馆和其他地标）将在2020年10月24日被点亮为蓝色，即联合国的官方标准色。这一倡议富有象征意义，旨在团结全球公民，推动实现和平、可持续发展和人权方面的共同目标。

届时，联合国总部所在地纽约的帝国大厦也将像往年一样，在“联合国日”这一天被点亮成蓝色。

据古特雷斯说：“值此周年纪念日，我呼吁世界各地民众齐心协力。联合国不仅与你们站在一起……联合国属于你们，联合国就是你们：‘我联合国人民’。让我们共同维护《联合国宪章》的不朽价值。让我们在几十年的进步基础上再接再厉。让我们实现人人享有更美好世界的共同愿景。”