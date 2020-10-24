黎智英对教廷漠视中共侵犯人权与北京续约感失望

根据华尔基日报报导，中梵主教任命协议已于22日获得续签两年，而环球时报英文版亦报道，中梵签署协议，并引述消息人士指，这代表梵蒂冈即使面对外界压力，仍有意进一步推进与中国的外交关系。

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华尔街日报的报导指，中梵续约已经在本周四得到教廷和中国外交部正式确认，但续约引来华盛顿和教会本身内部的反弹，他们认为教宗方济各对中国打压宗教自由采取妥协的态度。

在1997年受洗成为天主教徒的香港壹传媒创办人黎智英接受加州天主教团体纳帕学会的访问时表示，他对教宗漠视北京打压新疆和西藏的宗教组织，以及收紧香港的自由和法治感到失望。

被中共视为反中乱港分子的黎智英说：“世人都视梵蒂冈为一个道德的领导，（教宗此举）对此造成了伤害。”他又批评双方的2018年协议是黑箱作业，反问“他们是不是因为与中国签约而感到羞耻？”

向来敢言的河北正定教区地下教会董关华神父日前向苹果再三批评教廷续约的决定：“中共祝圣主教的标准是拥护共产党领导，听党的话，走社会主义道路……宗教中国化就是共产党化，哪有宗教人士的自由？”保定教区的地下教友也失望得直言，对协议得到延长一事不感到意外。

“共产党让咱天主教自由？凭什么？宗教中国化就是共产党化，那有宗教人士的自由？”董神父直言不讳，中共祝圣主教的标准是拥护共产党领导、听党的话、走社会主义道路，红色思想等等，完全违背了天主教的教义。他进而指出：“这是一个磕头协议，想透过协议令到地下教会与官方教会融合，（这做法）忽悠得了广大的教友，忽悠不了中共。”他认为，与其为了协议而违背教义，还不如回到原本的样子。他在访问中多次重覆“教廷真没意思”，也认为教廷在胡闹，希望他们好自为之。

保定教区的教友雅各伯则提到，协议签定的两年来，打压还是不断，例如河北宣化教区主教赵克勋、崔泰也被抓走，协议令中共认为“梵蒂冈已承认了官方教会，地下教会无存在必要”，令中共更有理有据去打压。雅各伯所在教区的教堂甚至有教友的住所，也被安装闭路电视监控。“没有了教廷的支持……地下教会已经完全没有希望了。”雅各伯称，有教友认为，教宗方济各背离天主教，已不是真正的教宗，也有神父失望得不再当神职人员。