中国批评德国庇护香港逃亡者

据德国电视二台报道，中国加大了对香港民主运动的压力，一名香港逃亡者显然在德国获得了难民庇护，这可能会使两国的关系进一步蒙上阴影。

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自有争议的香港国安法生效以来，德国首次向来自香港的逃亡者提供了庇护。德新社报道说，德国难民和移民署九月份的庇护统计数据显示了这一点。今年前九个月，德国对来自香港的三项庇护申请做出了决定，否决了两份，批准了一份申请。

本月19日，香港活动组织“港口援助”在脸书上宣布，香港抗议运动的一位二十二岁支持者在德国获得了政治庇护。这名女大学生被称为伊莱恩（Elaine）。她于去年年底在德国申请了庇护。这名大学生说，她在香港的一次示威活动中被临时拘捕后，于去年11月来到德国，递交了避难申请。她说，“我感谢德国政府为我提供了我所需要的一切。”

今年6月30日，北京通过了有争议的香港国安法。它使中国当局能够打击他们认为威胁国家安全的任何活动。

两位著名的香港活动家已于2018年在德国获得政治庇护，这引发了中国领导层的抗议。与以往一样，香港政府这次也传唤德国总领事进行了谈话。周三主持谈话的是香港副特首张建宗。

港府在随后的一份声明中表示，如果有关准预难民身份的报告属实，港方将“坚决拒绝”。张建宗说，外国政府不应干涉中国和香港的内政。给予庇护将向罪犯发出错误的信息，即他们可以逃避起诉。

一旦给予庇护一事得到确认，德中关系可能会进一步紧张。