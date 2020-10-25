德外长马斯：确立积极对华关系方式是更新美欧合作机遇

德国外交部长马斯（Heiko Maas）10月25日德国报纸《星期日世界报》 上发表文章呼吁，随着美国总统大选的临近，是时候应给予跨大西洋的美欧合作伙伴关系新的开始。在谈到中国问题时，他表示，美欧关系的未来也取决于寻求正确的对华方式。

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马斯在文章中写道，“处于困境中的世界大国，濒临崩溃的民主国家，对于西方世界来说一场关键的选举–美国大选前的几天中，（媒体对此次选举的形容）不乏最高级修饰和世界末日般情形或将出现的描述”。他称，“在竞选的最后阶段，每一次新的被过分夸大的变化都会在大西洋上掀起一阵激荡。在这样的时刻，理性和实用主义都供不应求-但现在，我们比以往任何时候都更要保持冷静，为美国大选带来的后果做准备。为此，我提出了五项建议。”

马斯提出的五项建议包括：“即使在11月4日早上美国大选没有明确的获胜者的情况下，也必须避免仓促作出反应；如果美国的精力仍然被内部斗争所束缚，那么欧洲人将不得不对美国的国际参与度下降而进行调整；跨大西洋关系的未来也将取决于找到正确的对华方式；经过四年的艰难岁月，现在是跨大西洋伙伴关系重新开始的时候了。北京和莫斯科、德黑兰和平壤都在利用我们的分歧；无论美国大选的结果如何，在随之而来的高涨或低迷中，我们都不应忘记一件事：美国现在是也将继续不仅仅限于成为白宫的一个个人秀。我们两国的公民都坚信民主、自由和对个人尊严的尊重，也相信国家的存在是为人民服务，而不是相反。没有选举可以消除这些信念。”

马斯在谈到中国问题时表示，“跨大西洋关系的未来也将取决于找到正确的对华方式。华盛顿将中国的崛起视为本世纪的主要战略挑战，两党之间对此不存在分歧。因此，下一届美国政府将继续把政治和军事资本转移到应对这一问题之上。”他称，“有些人可能将（美方的对华战略侧重）视为其会自动削弱跨大西洋之间的关系。但是，我认为，我们对中国关系的积极方式是重新开展跨大西洋合作的机遇。”马斯说，“美国人民和欧洲人民对开放社会、人权和民主标准、公平贸易、不受限制的海上航线，以及我们的数据和知识产权的安全保护享有共同的利益。”他指出，“如果我们的目的是说服中国遵守此类国际标准，那么美国也可以从欧盟作为北京最大贸易伙伴的作用中受益。”

马斯表示，“而且，如果我们能在世界贸易组织内以同一声音发声，而不是互相征收关税，我们也可以在世贸组织那里设定新的规则，例如针对强制性技术转让或如何最好地对待国有企业等问题。”他补充说，“经过四年的艰难岁月，现在是跨大西洋伙伴关系重新开始的时候了。北京和莫斯科、德黑兰和平壤都在利用我们的分歧。”马斯称，“尽管如此，伙伴关系并不等于盲目效忠。美国和欧洲对俄罗斯、中国、中东、非洲或印太地区的不同看法很容易由我们的地理和历史差异来解释。” 他说，“我们要么可以从场外观望到，这些分歧导致的欧美之间的差距正在扩大。或我们可以认识到，不同的方式可以达到一个共同的目标，并且确实可以相互促进。”

马斯称，“ 为什么不寻求更紧密地协调我们的制裁政策以及潜在的合作提议，例如在针对俄罗斯加入世贸组织或确定西巴尔干地区的政治前景的问题上？”他指出，美国大选之后，德国联邦政府将本着促进新的跨大西洋议程的精神，与华盛顿就此提出建议。他说，“ 我们需要对全球的‘游戏规则’有新的共识，而近年来这在许多方面都被忽视了。贸易和气候变化缓解是无法仅在国家一级提出解决方案的领域，因为它们没有考虑到世界各国之间的相互联系和依赖性。新冠病毒大流行是另一个问题，只有通过国际合作才能解决这一问题-特别是在开发疫苗方面。”

马斯称，“无论美国大选的结果如何，在随之而来的高涨或低迷中，我们都不应忘记一件事：美国现在是也将继续不会仅限于成为白宫的一个个人秀。我们两国的公民都相信民主、自由和对个人尊严的尊重，也相信国家存在是为人民服务，而不是相反。没有选举可以消除这些信念。”他强调，“我认为这既是希望的原因，也是行动的呼吁。我的希望是，在未来的几年中，我们将重拾昔日的亲密关系。为了实现这一目标，我们必须使跨大西洋伙伴关系的基础让其比以往任何时候都更加稳健，并制定有针对性的政策，以使聚集在大西洋两岸的德国各州、美国各州、大学、研究机构、公司和创意艺术家走得更近。例如，我在考虑由我们提出的跨大西洋气候桥梁提案，以跨意识形态分歧的方式来推进与气候变化作斗争。”

马斯说，“当唐纳德·特朗普四年前当选时，来自大西洋两岸的呼声都表达了要完成这一点：消除分歧，拥抱对立的观点，敢于进行超越自己安乐窝的对话。美国大选的两极分化并不是我们取得很小进展的唯一指标。”他说，“种族主义是大西洋两岸的日常现实，社会分歧正在上升。解决这些现象发展的根本原因是美国人、德国人和欧洲人面临的主要挑战之一。如果我们共同应对，相互倾听和相互学习，这将是一个更容易解决的挑战。正如伙伴和朋友一样。”