德外長馬斯：確立積極對華關係方式是更新美歐合作機遇

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）10月25日德國報紙《星期日世界報》 上發表文章呼籲，隨着美國總統大選的臨近，是時候應給予跨大西洋的美歐合作夥伴關係新的開始。在談到中國問題時，他表示，美歐關係的未來也取決於尋求正確的對華方式。

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馬斯在文章中寫道，“處於困境中的世界大國，瀕臨崩潰的民主國家，對於西方世界來說一場關鍵的選舉–美國大選前的幾天中，（媒體對此次選舉的形容）不乏最高級修飾和世界末日般情形或將出現的描述”。他稱，“在競選的最後階段，每一次新的被過分誇大的變化都會在大西洋上掀起一陣激蕩。在這樣的時刻，理性和實用主義都供不應求-但現在，我們比以往任何時候都更要保持冷靜，為美國大選帶來的後果做準備。為此，我提出了五項建議。”

馬斯提出的五項建議包括：“即使在11月4日早上美國大選沒有明確的獲勝者的情況下，也必須避免倉促作出反應；如果美國的精力仍然被內部鬥爭所束縛，那麼歐洲人將不得不對美國的國際參與度下降而進行調整；跨大西洋關係的未來也將取決於找到正確的對華方式；經過四年的艱難歲月，現在是跨大西洋夥伴關係重新開始的時候了。北京和莫斯科、德黑蘭和平壤都在利用我們的分歧；無論美國大選的結果如何，在隨之而來的高漲或低迷中，我們都不應忘記一件事：美國現在是也將繼續不僅僅限於成為白宮的一個個人秀。我們兩國的公民都堅信民主、自由和對個人尊嚴的尊重，也相信國家的存在是為人民服務，而不是相反。沒有選舉可以消除這些信念。”

馬斯在談到中國問題時表示，“跨大西洋關係的未來也將取決於找到正確的對華方式。華盛頓將中國的崛起視為本世紀的主要戰略挑戰，兩黨之間對此不存在分歧。因此，下一屆美國政府將繼續把政治和軍事資本轉移到應對這一問題之上。”他稱，“有些人可能將（美方的對華戰略側重）視為其會自動削弱跨大西洋之間的關係。但是，我認為，我們對中國關係的積極方式是重新開展跨大西洋合作的機遇。”馬斯說，“美國人民和歐洲人民對開放社會、人權和民主標準、公平貿易、不受限制的海上航線，以及我們的數據和知識產權的安全保護享有共同的利益。”他指出，“如果我們的目的是說服中國遵守此類國際標準，那麼美國也可以從歐盟作為北京最大貿易夥伴的作用中受益。”

馬斯表示，“而且，如果我們能在世界貿易組織內以同一聲音發聲，而不是互相徵收關稅，我們也可以在世貿組織那裡設定新的規則，例如針對強制性技術轉讓或如何最好地對待國有企業等問題。”他補充說，“經過四年的艱難歲月，現在是跨大西洋夥伴關係重新開始的時候了。北京和莫斯科、德黑蘭和平壤都在利用我們的分歧。”馬斯稱，“儘管如此，夥伴關係並不等於盲目效忠。美國和歐洲對俄羅斯、中國、中東、非洲或印太地區的不同看法很容易由我們的地理和歷史差異來解釋。” 他說，“我們要麼可以從場外觀望到，這些分歧導致的歐美之間的差距正在擴大。或我們可以認識到，不同的方式可以達到一個共同的目標，並且確實可以相互促進。”

馬斯稱，“ 為什麼不尋求更緊密地協調我們的制裁政策以及潛在的合作提議，例如在針對俄羅斯加入世貿組織或確定西巴爾幹地區的政治前景的問題上？”他指出，美國大選之後，德國聯邦政府將本着促進新的跨大西洋議程的精神，與華盛頓就此提出建議。他說，“ 我們需要對全球的‘遊戲規則’有新的共識，而近年來這在許多方面都被忽視了。貿易和氣候變化緩解是無法僅在國家一級提出解決方案的領域，因為它們沒有考慮到世界各國之間的相互聯繫和依賴性。新冠病毒大流行是另一個問題，只有通過國際合作才能解決這一問題-特別是在開發疫苗方面。”

馬斯稱，“無論美國大選的結果如何，在隨之而來的高漲或低迷中，我們都不應忘記一件事：美國現在是也將繼續不會僅限於成為白宮的一個個人秀。我們兩國的公民都相信民主、自由和對個人尊嚴的尊重，也相信國家存在是為人民服務，而不是相反。沒有選舉可以消除這些信念。”他強調，“我認為這既是希望的原因，也是行動的呼籲。我的希望是，在未來的幾年中，我們將重拾昔日的親密關係。為了實現這一目標，我們必須使跨大西洋夥伴關係的基礎讓其比以往任何時候都更加穩健，並制定有針對性的政策，以使聚集在大西洋兩岸的德國各州、美國各州、大學、研究機構、公司和創意藝術家走得更近。例如，我在考慮由我們提出的跨大西洋氣候橋樑提案，以跨意識形態分歧的方式來推進與氣候變化作鬥爭。”

馬斯說，“當唐納德·特朗普四年前當選時，來自大西洋兩岸的呼聲都表達了要完成這一點：消除分歧，擁抱對立的觀點，敢於進行超越自己安樂窩的對話。美國大選的兩極分化並不是我們取得很小進展的唯一指標。”他說，“種族主義是大西洋兩岸的日常現實，社會分歧正在上升。解決這些現象發展的根本原因是美國人、德國人和歐洲人面臨的主要挑戰之一。如果我們共同應對，相互傾聽和相互學習，這將是一個更容易解決的挑戰。正如夥伴和朋友一樣。”