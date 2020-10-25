拜登家族与中国华信生意：贺锦丽等民主党大佬被列入“国内联系人名单”

美国民主党总统候选人拜登家族与中国商务往来的传闻有新进展，据福克斯新闻报导，拜登的弟弟吉姆曾发出一封电邮，提及与中国企业的合资计画，并点名拜登的竞选副手贺锦丽等一连串民主党大佬的名字。

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据中央社24日报道：福克斯新闻频道（Fox News）的以上报导，是一封日期为2017年5月15日的电子邮件，与先前「纽约邮报」（New York Post）披露拜登（Joe Biden）儿子亨特（Hunter Biden）的笔电或硬碟无关。

在福克斯爆料的这封电邮里，拜登的弟弟吉姆（Jim Biden）传了一份与中国华信能源（CEFC China Energy）合作的「第一阶段目标计画的主要国内联系人」名单。拜登 吉姆的这一电邮是写给亨特的三名合作伙伴的，也就是托尼‧波布林斯基（Tony Bobulinski）、罗伯‧沃克（Rob Walker）和詹姆斯‧吉利尔（James Gilliar）。

这份在2017年5月15日发出的电邮主题是：“第一阶段国内联系人／项目”，内容是：“第一阶段目标项目的关键国内联系人”列表。正文中列出的关键国内联系人包括：加州联邦参议员、民主党副总统候选人贺锦丽、参议院少数党领袖查克‧舒默（Chuck Schumer）、明尼苏达州联邦参议员艾米‧克洛布查尔（Amy Klobuchar）、加州联邦参议员范士丹（Dianne Feinstein）、纽约州参议员陆天娜（Kirsten Gillibrand）、纽约州州长安德鲁‧库默（Andrew Cuomo）、纽约市市长白思豪（Bill de Blasio）、前弗吉尼亚州州长特里‧麦考利夫（Terry McCauliffe）等。