特朗普拼斗惊人 民调落后不气馁3州喊票至午夜

美国总统大选正式投票日在即，届满总统特朗普拼力连选连任，尽管多种民调报告他选情落后，但特朗普仍然尽力争取拉回选民支持。昨天一天，特朗普又一次连跑三个州造势，直至深夜才抵返白宫。不过消息指美国疫情严重，昨天又有超过8万人确诊染疫，特朗普再多的拼斗收获，恐怕都在疫情的追责与抱怨中付之东流了。

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据法新社消息，美国大选倒数10天，总统特朗普星期六提前在佛州投票之后，马不停蹄地跑了3个摇摆州造势，他斗志昂扬，盼能极力缩小与民主党对手拜登（Joe Biden）的差距。在民调持续落后的情况下，特朗普急于收复失土，今天延续一贯忙碌的步调，稍晚将从北卡前往俄亥俄州，接着到威斯康辛州，午夜前才会返抵白宫。

在北卡罗来纳州艳阳下，特朗普对支持者强调提供2019冠状病毒疾病（COVID-19）疗法以及迅速复苏经济的承诺：「这是特朗普超级繁荣和拜登封城之间的选择。」

据该报道，虽然民调显示拜登民调持续领先，特朗普蛮不在乎地提及报导民调数字的政治组织与媒体，「他们想让你丧气」，「这数字比4年前好」。特朗普于佛州投完票之后，挂着微笑、乐观地告诉记者：「我把票投给了一个叫作特朗普的家伙。」美国已有近5500万人提前投票，特朗普是其中之一。

据法新社说，但特朗普的种种动作，也掩盖不了拜登紧追猛打的一个残酷事实：美国昨天又创下单日新增确诊新高，一天就有近8万人染疫，随着天气变冷，确诊人数预料还会进一步攀升。