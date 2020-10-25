美国大选将超过6500万人提前投票是2016年的两倍

美国总统大选步入倒数第九天，数据显示，全美提前投票的选民人数，将超过6500万人，是2016年大选的两倍。

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据沃克斯（Vox）等新闻网站10月24日报道：在2016年大选时，3300多万选民提前投票，占投票总数比率近四分之一。斯坦福大学法学教授佩西利（Nathaniel Persily）表示，今年这个数字要增至6500万到7000万人，包括邮寄投票者，以及将选票投到集票箱等指定处的选民。

部分州的选务机关已提出“选举周”的说法，而非“选举日”。选务机关呼吁选民保持耐心，预料今年大选的计票时间可能会比较长，特别是在选情陷入胶着的情况下。

美国选民总数约1亿5千万。《华尔街日报》报道说：今年大选的总投票率预料将创历史新高。提前投票站外大排长龙，且邮寄选票激增，显示民众投票空前踊跃。

特朗普总统当地时间24日，在佛罗里达州提前投票，而拜登还没有提前投票。特朗普投票后告诉记者“自己投给了一个叫特朗普的人”。

事实上，选民提前投票从大选投票日前半个月便已开始，截止22日总统候选人辩论当晚，就已经有超过4860万美国选民提前投票了，这个数字也创造了一个新记录，相比于2016年来说，占当年投票总数的35.3%。