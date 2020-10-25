谷歌翻译应用遭指中文固执译出拜登当选引争议

美国总统大选进入倒数时刻，23日却有网友发现，谷歌（Google）中文翻译将“拜登败选”翻译成“拜登当选”，将名字替换成美国总统特朗普则翻译正确，此举引发不少美国网友质疑。

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据自由时报称谷歌翻译出包！将拜登败选翻译成当选，引美国共和党高层怒了。消息说，美国总统大选进入倒数时刻，却有网友发现谷歌（Google）将“拜登败选”翻译成“拜登当选”，美国共和党高层俞怀松就发文砲轰，要求取消谷歌公司中国人的H-1B签证。

据该报星期六报道称，美国总统大选进入倒数时刻，23日却有网友发现，谷歌（Google）将“拜登败选”翻译成“拜登当选”，将名字替换成美国总统川普则翻译正确。美国总统特朗普与民主党总统候选人拜登结束辩论后，美东时间23日起有许多推特网友纷纷PO文指控谷歌，将英文的“Joe Biden Just Lost Election”翻译成“乔·拜登刚刚当选”，而“Donald Trump Just Lost Election”则翻译成“唐纳德·特朗普刚刚落选”。

据该报道说，有网友认为此时谷歌出包，可能是系统出问题，但也有人认为故意的嫌疑更大。对此，美国共和党海外事务组织副主席俞怀松也在推特发文砲轰，他在自己的安卓手机上测试后证实此事，并要求取消在谷歌工作的中国人的H-1B签证。

俞怀松在推文内也Tag了美国参议员格雷厄姆（Lindsey Graham，以及美国密西西比州资深参议员、参议院商业科学运输委员会主席威克（Roger Wicker）。目前谷歌翻译“Joe Biden Just Lost Election”已显示正确翻译，但“Biden Lost Election”翻译却是“拜登竞选连任”。

据该报，H-1B签证是美国签发给在该国从事专业技术类工作的人士的签证，属于非移民签证，是美国最主要的工作签证类别。