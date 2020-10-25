阿富汗基地組織二號人物傳遭斃 恐怖爆炸仍頻

一位在2020年10月24日喀布爾恐怖爆炸事件中喪失親人的阿富汗人在當地醫院哀哭。

阿富汗國家安全局深夜表示，極端組織基地組織高級別領袖、美國聯邦調查局（FBI）通緝恐怖分子要犯馬士禮，已被阿富汗安全部隊擊斃。而昨天發生在喀布爾的恐怖爆炸死亡人數上升至24人。

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據法新社今天報道稱，阿富汗國家安全情報部門昨夜今晨在推特上宣布埃及人阿布·穆辛·馬士禮（Al-Masri）死訊，馬士禮被認為是阿富汗基地組織二號領導人。法新社引述一位不願透露姓名的國家情報局成員稱：“馬士禮是在加茲尼省東部的安達爾地區進行的一次國家情報局行動中被殺”。他繼續說：“他的一名與塔利班有聯繫的助手稍早被捕。”

該報道稱，馬士禮的名字在美國聯邦調查局（FBI）重金懸賞的恐怖分子名單上。據美國聯邦調查局稱，馬士禮被指控向外國恐怖組織提供支持和資源以及共謀殺害美國公民。美國於2018年12月並發布了逮捕令。

該報道說，擊斃馬士禮的行動是在阿富汗政府與塔利班之間在卡塔爾進行和平談判之際進行的。這些談判是在塔利班和美國於去年2月達成協議之後開啟的，阿富汗伊斯蘭民兵組織承諾在該協議的框架內不允許外國極端分子出現在阿富汗領土上。而塔利班統治阿富汗的時候，在阿富汗領土上接待了基地組織。在2001年9月11日恐怖襲擊美國事件之後，美國領導的國際聯盟介入圍剿基地組織。

據阿富汗政府官員說，塔利班反對阿富汗東部的伊斯蘭國恐怖集團，而該地區是伊斯蘭國恐怖組織ISIS的主要庇護地。

據阿富汗政府稱，ISIS周六在喀布爾發動的自殺式炸彈爆炸襲擊的死亡人數上升至24人。當日一名自殺炸彈手在巷子里引爆，當時他被警衛人員發現行蹤。 ISIS已在其社交媒體帳戶中聲稱發動了這一攻擊。

據阿富汗內政部發言人塔里克·阿里安（Tariq Arian）今天周日表示：昨天恐怖襲擊造成的死亡人數達到24人。受傷人數達57人。

據法新社說， 喀布爾西部地區主要是哈紮拉人居住，信奉什葉派宗教，經常被ISIS瞄準襲擊。今年5月中旬，不明武裝人員在該地區一家婦產醫院造成屠殺，炸死18人，其中包括即將分娩的母親和護士。是次襲擊的罪責至今沒有被認領。

據中央社說，2018年發生的喀布爾同一地區另一處教育中心攻擊事件，造成數十名學生喪命。

據光華網今天引述路透社指出，美國國務卿蓬佩奧上個月表示，阿富汗境內的阿蓋達基地組織特工只剩下不到200人。

美國今年2月與塔利班達成畫時代的協議後，已逐步減少駐阿富汗士兵人數。根據這份協議，外國部隊將於明年5月前撤出阿富汗，以換取塔利班反恐怖主義的保證；據稱塔利班同意，將針對永久停火及共同治理事宜與阿富汗政府進行談判。