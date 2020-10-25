阿富汗基地组织二号人物传遭毙 恐怖爆炸仍频

一位在2020年10月24日喀布尔恐怖爆炸事件中丧失亲人的阿富汗人在当地医院哀哭。

阿富汗国家安全局深夜表示，极端组织基地组织高级别领袖、美国联邦调查局（FBI）通缉恐怖分子要犯马士礼，已被阿富汗安全部队击毙。而昨天发生在喀布尔的恐怖爆炸死亡人数上升至24人。

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据法新社今天报道称，阿富汗国家安全情报部门昨夜今晨在推特上宣布埃及人阿布·穆辛·马士礼（Al-Masri）死讯，马士礼被认为是阿富汗基地组织二号领导人。法新社引述一位不愿透露姓名的国家情报局成员称：“马士礼是在加兹尼省东部的安达尔地区进行的一次国家情报局行动中被杀”。他继续说：“他的一名与塔利班有联系的助手稍早被捕。”

该报道称，马士礼的名字在美国联邦调查局（FBI）重金悬赏的恐怖分子名单上。据美国联邦调查局称，马士礼被指控向外国恐怖组织提供支持和资源以及共谋杀害美国公民。美国于2018年12月并发布了逮捕令。

该报道说，击毙马士礼的行动是在阿富汗政府与塔利班之间在卡塔尔进行和平谈判之际进行的。这些谈判是在塔利班和美国于去年2月达成协议之后开启的，阿富汗伊斯兰民兵组织承诺在该协议的框架内不允许外国极端分子出现在阿富汗领土上。而塔利班统治阿富汗的时候，在阿富汗领土上接待了基地组织。在2001年9月11日恐怖袭击美国事件之后，美国领导的国际联盟介入围剿基地组织。

据阿富汗政府官员说，塔利班反对阿富汗东部的伊斯兰国恐怖集团，而该地区是伊斯兰国恐怖组织ISIS的主要庇护地。

据阿富汗政府称，ISIS周六在喀布尔发动的自杀式炸弹爆炸袭击的死亡人数上升至24人。当日一名自杀炸弹手在巷子里引爆，当时他被警卫人员发现行踪。 ISIS已在其社交媒体帐户中声称发动了这一攻击。

据阿富汗内政部发言人塔里克·阿里安（Tariq Arian）今天周日表示：昨天恐怖袭击造成的死亡人数达到24人。受伤人数达57人。

据法新社说， 喀布尔西部地区主要是哈扎拉人居住，信奉什叶派宗教，经常被ISIS瞄准袭击。今年5月中旬，不明武装人员在该地区一家妇产医院造成屠杀，炸死18人，其中包括即将分娩的母亲和护士。是次袭击的罪责至今没有被认领。

据中央社说，2018年发生的喀布尔同一地区另一处教育中心攻击事件，造成数十名学生丧命。

据光华网今天引述路透社指出，美国国务卿蓬佩奥上个月表示，阿富汗境内的阿盖达基地组织特工只剩下不到200人。

美国今年2月与塔利班达成划时代的协议后，已逐步减少驻阿富汗士兵人数。根据这份协议，外国部队将于明年5月前撤出阿富汗，以换取塔利班反恐怖主义的保证；据称塔利班同意，将针对永久停火及共同治理事宜与阿富汗政府进行谈判。