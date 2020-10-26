亚美尼亚与阿塞拜疆停火当即再遭互控严重践踏

美国国务院昨天稍晚宣布，在纳戈尔诺．卡拉巴赫地区引爆战事的亚美尼亚和阿塞拜然，两国再度同意遵守「人道停火」，今天26日8时起起生效。今天上午当地这一停火几乎立即遭到互相指控严重践踏。阿塞拜疆指控亚美尼亚轰炸了境内城市，而亚美尼亚则指控阿塞拜疆炮击了边境地区。

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据法新社说，美国斡旋的阿塞拜疆与亚美尼亚两国间新的停火，曾于昨天稍晚宣布，在纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地区引爆战事的亚美尼亚和亚塞拜然，两国再度同意遵守「人道停火」，今天起生效。

国务院在联合声明中表示，副国务卿毕根（Stephen Biegun）昨天会见两国外长和「欧洲安全暨合作组织明斯克集团」（OSCE Minsk Group）的共同主席。明斯克集团是欧洲安全暨合作组织所成立，美、法和俄罗斯都是集团成员，也是这场冲突的主要调停国。

美国国务卿蓬佩奥在推特（Twitter）上表示，最新的停火协议是在与亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬（Zohrab Mnatsakanyan）及亚塞拜然外长拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）「密集交涉」后达成。蓬佩奥23日分别会见双方外长，呼吁他们「终止暴力并保护平民」。

美国国务院和亚塞拜然、亚美尼亚政府在声明中表示，最新的停火协议预计当地时间26日早上8时生效。

法新社说，这已非两国首度承诺各自停火，前几次停火协议达成后都无法持久。根据法新社今天当地消息说，亚美尼亚于阿塞拜疆互相指控对方严重践踏停火协议。