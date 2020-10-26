台湾中天换照案听证8.5小时 有抬棺抗议 民进党呼吁尊重NCC依法审查

中天换照听证会今天登场，耗时5个多小时攻防，NCC会中提出8大质疑，包括内控机制、营运不善与改正事项缓慢等，中天则提9项理由反驳，旺中集团董事长蔡衍明亲自出席，强调没有对中天新闻下指导棋。听证会没有做出任何决议，相关意见会提供NCC委员会后续讨论，在12月11日执照到期前做出换照与否的决议。场外有抬棺抗议，执政党呼吁各政党应该尊重NCC独立机关的角色，尊重NCC依法审查的过程。

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据中央社今天报道说，中天换照听证会8.5小时史上最长，12月11日前决议。消息说，中天新闻换照听证会26日举行，神旺投资董事长蔡衍明亲自到场，并拿出口罩戴上。中天换照听证会今天登场，耗时5个多小时攻防，NCC会中提出8大质疑，包括内控机制、营运不善与改正事项缓慢等，中天则提9项理由反驳，旺中集团董事长蔡衍明亲自出席，强调没有对中天新闻下指导棋。

国家通讯传播委员会（NCC）今天召开中天新闻台换照听证会，上午9时30分开始，历经5个多小时攻防，直到下午2时30分结束，随后双方确认会议纪录，傍晚5时56分完成，全部会议时间长达8.5小时，创下NCC听证会历时最长的一次。

据中央社，NCC提出8大质疑，包括中天新闻前次换照的附款与改善情形是否履行、自律内控机制，以及换照案对国家安全、产业整体发展、公共秩序或善良风俗、阅听众权益、新闻专业自主、劳动权益有何影响，包括水神产品新闻、前高雄市长韩国瑜新闻比例等，都是攻防议题之一。

中天代理人、律师方伯勋则提出9大理由反驳，包括针对NCC询问中天是否针对前次换照附款已经履行，尤其被要求设立审查人制度，方伯勋认为，当时附款要求半年内设立独立审查人，但在2017年的3年评鉴中，NCC却只字未提，后来才在2019年开罚，这项处分绝对是违法的处分。

蔡衍明在发言时说，他的理念是“真爱台湾”，怎么让台湾人的日子过得更好，这次出席是希望捍卫中天新闻人尊严与生存权益，也发现台湾年轻人对他有很多意见，“跳到海里也洗不清”，因此希望出来让大众了解他。

据该报道说，7位鉴定人发表意见80分钟，分别是公民参与媒体改造联盟代表林月琴、台湾人权促进会副会长沈伯洋、中央研究院法律学研究所研究员廖福特、辅仁大学新闻传播系副教授陈顺孝、东吴大学会计系副教授柯琼凤、中国文化大学新闻系副教授陈慧蓉、台北大学经济系教授郭文忠。多数鉴定人认为，从相对程度来看，中天新闻台在过去6年来的裁罚件数与裁罚金额都高居新闻台之冠，民众申诉量也最多，自律内控机制显然有所失能。

中天回应，中天新闻遭裁罚的次数类型相较其他电视台并没有过高，扣掉政治类型，仅7件；相较之下，三立电视台2018年至今年9月裁罚件数11件，非政治类的案件比中天高，中天新闻台被罚的次数较多，与台湾政治立场以及主管机关执法有一定关联。

辅仁大学新闻传播系副教授陈顺孝认为，选举新闻应该对候选人公平对待，但可看到在高雄市长选举中，韩国瑜被中天报导比例逾9成，但对手陈其迈仅5.7%。

中天新闻部总监梁天侠强调，有听到外界声音，报导过度集中在特定人物的问题，中天新闻到今年上半年也有明显改善，已经是中间值。

至于探讨到换照案对国家安全影响，部分鉴定人则认为，应该厘清中天如何受到境外势力影响、影响方式与范围，可与相关主关机关合作了解事证，有助于后续处分的参酌。

方伯勋指出，卫广法中的国家安全，是营运计划内容对国安有影响，不是去讨论蔡衍明本身思想对国安有影响、也不是中天取得证照后会不会有影响。

中央社说，今天有部分团体在场外声援中天，部分群众一度转往行政院外抗议，高喊“反关台、挺中天”等口号，一度和警方爆发短暂推挤，最后由行政院教育科学文化处派出代表，接下陈情信。

对于包括国民党主席江启臣等人对中天换照案的质疑，行政院长苏贞昌受访时表示，NCC依法行使职权，外界不该干涉批评。据民进党发言人颜若芳今天指出，中天换照是媒体依法接受NCC专业审查的程序，NCC是独立机关，相信会依照法规及专业，对审查电视台换照做出判断；呼吁各政党应该尊重NCC独立机关角色，尊重NCC依法审查的过程。

据颜若芳晚间透过新闻稿表示，民进党的态度，一直非常清楚，民进党一贯捍卫新闻自由，中天换照是媒体依法接受NCC专业审查的程序，NCC是独立机关，相信会依照法规及专业，对审查电视台换照做出判断。

据颜若芳说，今天NCC举办中天新闻台换照审查听证会，就是为厘清外界对中天新闻台的新闻自律、事实查证等质疑，诚如今日听证会的鉴定人提出的问题：“中天自律委员会根本没办法、也没阻止特定人物报导过多的状况。”又如：“中天遭裁罚金额再居全部频道之冠，且被民众申诉比例也创纪录，今年就被申诉164次，是去年逾两倍，显示状况持续恶化。”等等问题。这些都是民众关心的问题，也希望中天新闻台能利用听证会向社会大众说明清楚。

颜若芳表示，令人侧目的是今天在场外，包含统促党主席“白狼”张安乐、国民党籍立委林为洲、郑丽文、许淑华、曾铭宗，以及韩粉直播主等人在内，召集群众，以煽动的言语声援，这样的行为让人质疑其目的，是想混淆视听，并以群众压力刻意影响NCC的审查独立性。颜若芳说，呼吁各政党应该尊重NCC独立机关的角色，尊重NCC依法审查的过程。