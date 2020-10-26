台湾首办媒体换照听证会26日登场 反对党力挺中天抗议声音大

台湾国家通讯传播委员会26日举行中天电视换照听证会。中天新闻台6年执照将在今年12月11日到期，国家通讯传播委员会（NCC）在做成是否换照决议前先召开听证会，这也是史上首次为媒体换照举办听证会。北市警方表示，因应场外333政党团结联盟等团体举办“挺中天～反对撤照！”集会活动，为维护活动交通秩序与安全将进行交通管制。立法院26日上午8时起，陆续封闭立法院周边部分出入口，禁止车辆及人员进出。

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据中央社稍早报道称，国民党革实院院长、台北市议员罗智强明天开始租用公共汽车广告，共计20台公共汽车绕行行政院60天，呼吁行政院长苏贞昌不要干涉新闻自由；国民党主席江启臣明天上午将与罗智强一同，从台北车站前搭公共汽车到行政院下车抗议。

中天换照听证会今天举行，以神旺投资董事长身分出席的蔡衍明回应NCC委员质疑他曾提到每个月和媒体主管开会一次时表示，他一年只去中天2、3次，不是开会，只是沟通意见分享想法，“不是都听我的，你以为新闻人那么容易管喔”。

中天换照听证会今日登场，早上8时不到，就有支持者集结在会场前面，挥舞旗帜表达声援之意，而9时初，神旺投资董事长蔡衍明也现身，沿路支持者高喊加油，蔡衍明仅回应“谢谢”，未再多做发言。

据该报道，中天新闻台6年执照将在今年12月11日到期，国家通讯传播委员会（NCC）日前公告，鉴于中天新闻频道换照案攸关国家安全、产业整体发展、公共秩序、阅听众权益、新闻专业自主、节目品质、劳动权益等，依行政程序法决定召开听证会，让程序更完备。

听证会由三位NCC委员王维菁、林丽云、萧祈宏担任主持人。当事人中天电视，以及利害关系人神旺投资、海洋投资与兆升投资3家中天大股东，都委由律师出席发言。神旺投资除了蔡衍明之外，中天董事林柏川也担任代表人之一；当事人中天电视则有主管高层梁天侠出席。世新大学副校长陈清河则以证人身份出席，他同时也是中天电视独立审查人。

由7位专家学者担任的鉴定人，分别是公民参与媒体改造联盟代表林月琴、台湾人权促进会副会长沈伯洋、中央研究院法律学研究所研究员廖福特、辅仁大学新闻传播系副教授陈顺孝、东吴大学会计系副教授柯琼凤、中国文化大学新闻系副教授陈慧蓉、台北大学经济系教授郭文忠。

日前NCC主动邀请蔡衍明出席，后来蔡衍明登报回应NCC，表达自己有意愿出席，前提是NCC可以依法提供资料、提供足够时间阐述意见。

台湾行政院长苏贞昌26日上午在桃园接受媒体联访，针对国家通讯传播委员会（NCC）召开中天电视台换照案听证会表示，NCC依法行使职权，外界不该干涉批评。

行政院长苏贞昌今天上午偕同桃园市长郑文灿出席“桃园会展中心统包工程开工典礼”，会前接受媒体联访。媒体询问，NCC国家通讯传播委员会将在今天上午召开中天电视台换照案听证会，是史上首次为换照举办的听证会，外界有声音认为此事是干涉媒体自由。

据苏贞昌表示，对中天的审查不是关不关台的问题，而是执照到期要不要换照，对于这个电视台视频有没有违法、有没有做到设台的本意跟条件，独立机构NCC依法行使职权、独立运作，外界不应该多做干涉批评。苏贞昌也说，NCC的委员都是学有专精、经过立法院同意就任，会依法行使职权，同时，对于相关频道未到期，是不是继续延期等，都会进行最公正的审理，政府不会干预。

中央社说，中天换照听证会今天登场，中天代理人、律师方伯勋提出9大理由，认为NCC对中天裁罚并不适当，中天违法事实查证原则为过失，而非故意，他也向现场专家学者喊话“希望各位保持被说服的可能性”。

中天新闻台6年执照将在今年12月11日到期，国家通讯传播委员会（NCC）日前公告，鉴于中天新闻频道换照案攸关国家安全、产业整体发展、公共秩序、阅听众权益、新闻专业自主、节目品质、劳动权益等，依行政程序法决定召开听证会，让程序更完备。

根据NCC案情摘要报告内容，中天新闻台执照效期内，受罚锾处分21件，核处金额共计新台币1073万元。

据方伯勋指出，首先，中天跟利害关系人都认为中天已经履行改善事项，对于NCC指称以及外界质疑裁罚案件是否过多、自律机制是否失能，但其实中天前3年没有任何裁罚纪录。方伯勋接着表示，2018年至今裁罚21件，其中与政治有关14件、非政治7件，现在只有5件确定，罚锾金额133万元，若把还没有确定的案件纳入裁量，事后情势有变，今天做成准驳的基础将不再存在，也会产生后续巨大国家赔偿问题。

中央社报道称，中天换照听证会今天登场，国民党主席江启臣呼吁NCC不要让政治力介入变成“脏兮兮”，民主最重要的就是新闻与言论自由，如果关闭监督政府的媒体，台湾民主是否还有未来。江启臣受访时表示，呼吁NCC不要让政治力介入，“变成脏兮兮”，当有高层干预时，要民众如何相信NCC可以独立、公正针对媒体营运做出裁量，对于今天NCC进行的听证会，民众充满怀疑与不信任。

江启臣呼吁苏贞昌不要当台湾民主的刽子手，今天可以关A新闻台，明天是不是可以关B新闻台，民主最重要的就是言论自由、新闻自由，但政府大量买网军、买广告洗脑民众，现在还要关闭监督政府的媒体，“台湾的民主还有未来吗？”

罗智强租用公共汽车广告，共计20台公共汽车将绕行政院60天，呼吁行政院长苏贞昌不要干涉新闻自由。他表示，20辆的新闻自由公共汽车今天上路，路线都会经过行政院；中天是否会被关台，12月初就会有结果，这段时间是台湾新闻自由的关键时间，呼吁苏贞昌不要当关新闻台的民主罪人。

此外，公民监督平台、333政党团结联盟等多个团体上午在NCC外，举办“挺中天、反关台”集会活动，国民党副秘书长李彦秀、国民党立委林为洲、许淑华等人，及中华统一促进党总裁“白狼”张安乐都到场参与。

国家通讯传播委员会（NCC）26日在台北举行中天电视换照听证会，支持中天的群众集结在会场外，拿看板、呼口号，抬棺抗议。

据中央社报道，中天新闻台6年执照将在12月11日到期，国家通讯传播委员会（NCC）26日举行中天换照听证会，担任鉴定人的专家学者多数认为，中天在过去6年裁罚件数、罚金总额都是新闻台中最高的，内控机制明显有缺陷，无法针对报导内容实际改善。