拜登儿子性丑闻让已投票美国人生悔?

美国总统大选11月3日举行，多州正进行提前投票。美国有线新闻网络（CNN）指出，美国目前已有超过5,870万名选民提前投票，超越上届总统大选的提前投票总数。据香港媒体今天报道称，在民主党总统候选人拜登儿子亨特被美媒连番爆出丑闻后，Google搜寻“我可更改投票选择吗？”（Can I Change My Vote?）的搜寻量急增，反映有大批选民希望更改其在美国大选的选择。有7个州分容许选民更改其提前投票的选择，包括宾夕法尼亚州、威斯康星州、密歇根州、明尼苏达州等。

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据香港经济日报今天报道说，美国大选亨特拜登被爆性丑闻，Google搜寻“更改投票选择”急增。消息说，美国大选11月3日举行，不少美国民众选择提前投票。不过，在民主党总统候选人拜登儿子亨特被美媒连番爆出丑闻后，Google搜寻“我可更改投票选择吗？”（Can I Change My Vote?）的搜寻量急增，反映有大批选民希望更改其在美国大选的选择。

拜登（Joe Biden）儿子亨特（Hunter Biden）周日被爆出疑似是他的吸毒、性爱影片后，Google搜寻“我可更改投票选择吗？”（Can I Change My Vote?）的搜寻量急增。根据Google搜寻趋势显示，其中在犹他州、爱达荷州、宾夕法尼亚州的搜寻量增加得较多。宾夕法尼亚州为其中一个关键摇摆州，手握20张选举人票。威斯康星州、密歇根州、明尼苏达州等摇摆州都有一定的搜寻量。

根据Google搜寻趋势显示，其中在犹他州、爱达荷州、宾夕法尼亚州的搜寻量增加得较多。与此同时，搜寻“亨特拜登 中国”（Hunter Biden China）的数量亦显著增加。

该报道说，而在上周美国总统最后一场辩论后，搜寻“我可更改投票选择吗？”（Can I Change My Vote?）的搜寻量亦曾急增。

有7个州分容许选民更改其提前投票的选择，包括宾夕法尼亚州、威斯康星州、密歇根州、明尼苏达州等。

据该报道，美国总统大选11月3日举行，多州正进行提前投票。美国有线新闻网络（CNN）指出，美国目前已有超过5,870万名选民提前投票，超越上届总统大选的提前投票总数。