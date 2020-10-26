特朗普促成阿以和平虽有功 阿拉伯国家更盼拜登胜选

根据一项沙特阿拉伯媒体公布的民意， 阿拉伯世界多属意民主党候选人拜登（Joe Biden）成为下任美国总统，而非他的共和党对手特朗普。美国在阿拉伯世界扮演重要角色，阿拉伯世界也密切关注这场大选。

广告 继续浏览后续

据法新社引述一项民调说，阿拉伯世界较属意拜登领导美国。由沙特阿拉伯英文报「阿拉伯新闻报」（Arab News）委托、英国市调公司「舆观」（YouGov）执行的民调显示，中东与北非18国3097名受访者中，约39%支持拜登，只有12%选择特朗普。

这份民调说：「当问到哪位候选人当选总统对阿拉伯世界较好，多数人（49%）认为两人都不符合这种描述，但拜登仍是比特朗普更好的选择。」

美国在阿拉伯世界扮演重要角色，阿拉伯世界也密切关注这场大选。包括沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国在内，阿拉伯国家政府基于多种原因，多属意特朗普当选，其中一个原因就是特朗普对他们的区域对手伊朗立场强硬。

但这份民调反映出不同民意。据「舆观」执行长莎士比亚（Stephan Shakespeare）告诉法新社：「如果由阿拉伯世界选择下位总统，拜登会大胜。」据他认为，「但那有部分是因为他们对拜登所知不多，只有一半受访者说听过他们，但几乎大家都听过特朗普。」

如果拜登胜选，约58%阿拉伯人认为他「应该别碰奥巴马政府的政策」。拜登曾在奥巴马政府担任副总统。据报道说，特朗普废止奥巴马时代与伊朗签订的核子协议，并对伊朗政权实施严格制裁，因此赢得了部分受访者支持，但仅有17%阿拉伯人认为特朗普的立场可增进区域安全。

这份民调还显示，阿拉伯世界非常不支持特朗普2017年把美国驻以色列大使馆迁往耶路撒冷的决定，高达89%反对。

法新社说，此外，民调点出年轻人赋权、阿拉伯－以色列冲突、全球疫情，是阿拉伯人最希望下任美国总统关注的3大议题。