股市研究逆頂堅稱特朗普連任機率達87%？

儘管多項民意調查預測特朗普總統可能敗北，但長期使用股市來預測選舉及經濟文化趨勢的研究團體“社經研究所”(Socionomic Institute)獨排眾議指出，特朗普總統的勝選機率高達87％。

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據世界日報報道稱，獨排眾議？股市研究團體指特朗普連任機率達87%。該組織研究主管蘭伯特(Matthew Lampert)表示：“股市是反映社會情緒的指標。從歷史上看，更正向發展的股市及社會情緒，與現任者勝選連任有關。”該組織認為特朗普具有明顯的勝選歷史優勢。

遠溯至華盛頓總統的這項研究指出，美國歷史有16次在位總統競選連任時，過去三年股市上漲逾20％；這16任總統有14人連任成功，機率為87％，特朗普很有可能成為第15任連任成功者。任內三年股市漲逾兩成卻未連任成功的兩位總統，分別是1992年輸給克林頓的布什總統和在1800年連任失敗的美國第二任總統亞當斯(John Adams)。

世界日報說，但憑此歷史趨勢斷論特朗普勝率，風險不小。首先，今日對股市的評估並不能直溯回200年多前的華盛頓時代。道瓊斯工業指數直到1896年才發布；此前數據有賴其他研究組織協助才能重建。其次，股市有時確實與全國“社會情緒”相符，但根據蓋洛普最近的民意調查發現，儘管股市過去三年增長32％，卻只有14％國人對國家發展方向感到滿意。事實上，許多頂級股市分析師最近都表示，他們相信股市最近上漲預示的是“拜登的勝利”，而非“特朗普的成功”。例如，高盛(Goldman Sachs)日前研究報告表示，拜登贏得總統職位和民主黨獲得參院多數席位機率約為65％。

該報道說，此外，社經研究所發現，當股市收益橫跨多個行業而非集中在單一領域時，用股市來預測選舉方面會更可靠。目前股市上漲正是集中在科技業。社經研究所由市場策略師普雷希特(Robert Prechter)領導，他因將1980年代牛市稱為“牛市”而聞名，但此後一直不太成功。普雷希特在2010年告訴紐約時報，道瓊工業指數有望暴跌，未來六年可能從當時近1萬點跌至僅剩1000點。但實際情況卻恰恰相反，2016年道瓊指數幾乎翻了一番，漲至18000點。