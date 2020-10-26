股市研究逆顶坚称特朗普连任机率达87%？

尽管多项民意调查预测特朗普总统可能败北，但长期使用股市来预测选举及经济文化趋势的研究团体“社经研究所”(Socionomic Institute)独排众议指出，特朗普总统的胜选机率高达87％。

广告 继续浏览后续

据世界日报报道称，独排众议？股市研究团体指特朗普连任机率达87%。该组织研究主管兰伯特(Matthew Lampert)表示：“股市是反映社会情绪的指标。从历史上看，更正向发展的股市及社会情绪，与现任者胜选连任有关。”该组织认为特朗普具有明显的胜选历史优势。

远溯至华盛顿总统的这项研究指出，美国历史有16次在位总统竞选连任时，过去三年股市上涨逾20％；这16任总统有14人连任成功，机率为87％，特朗普很有可能成为第15任连任成功者。任内三年股市涨逾两成却未连任成功的两位总统，分别是1992年输给克林顿的布什总统和在1800年连任失败的美国第二任总统亚当斯(John Adams)。

世界日报说，但凭此历史趋势断论特朗普胜率，风险不小。首先，今日对股市的评估并不能直溯回200年多前的华盛顿时代。道琼斯工业指数直到1896年才发布；此前数据有赖其他研究组织协助才能重建。其次，股市有时确实与全国“社会情绪”相符，但根据盖洛普最近的民意调查发现，尽管股市过去三年增长32％，却只有14％国人对国家发展方向感到满意。事实上，许多顶级股市分析师最近都表示，他们相信股市最近上涨预示的是“拜登的胜利”，而非“特朗普的成功”。例如，高盛(Goldman Sachs)日前研究报告表示，拜登赢得总统职位和民主党获得参院多数席位机率约为65％。

该报道说，此外，社经研究所发现，当股市收益横跨多个行业而非集中在单一领域时，用股市来预测选举方面会更可靠。目前股市上涨正是集中在科技业。社经研究所由市场策略师普雷希特(Robert Prechter)领导，他因将1980年代牛市称为“牛市”而闻名，但此后一直不太成功。普雷希特在2010年告诉纽约时报，道琼工业指数有望暴跌，未来六年可能从当时近1万点跌至仅剩1000点。但实际情况却恰恰相反，2016年道琼指数几乎翻了一番，涨至18000点。