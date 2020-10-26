选前又一博 美参议院今顶风表决大法官

美国参议院按计划今天表决由总统特朗普提名的大法官任命案。尽管美国各界此前表达希望大选后由新总统处理任命以及选后的新参议院再表决，但是现今的参议院昨天周日下午以大致符合两党议员票数的51-48票，表决通过限制对提名案进行辩论，这为预计今天周一傍晚进行的最后表决铺平了道路。

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据法新社报道称，美国参议院共和党人全力护航，大法官最后确认表决可望周一进行。由共和党掌控的美国参议院周日朝着特朗普的大法官人选巴雷特(Amy Coney Barrett)周一的最终确认表决推进一步。此前距离总统大选只剩一周多时间。

由于参议院由共和党以53-47的席次占据多数，加上没有迹象显示共和党会有人倒戈，因此几乎可以确定尽管面对民主党人的全面反对，巴雷特仍将顺利获得金斯伯格逝世后所留下的大法官终身职位。

据该报道，若巴雷特顺利接任，最高法院此后多年将由保守派大法官以6-3席次稳居多数。短期来看，巴雷特可能对总统大选前或选后的案件表决产生影响。

特朗普已表示，他认为最高法院将决定大选的最后结果，也明白表示他希望巴雷特参与任何与选举相关的案子。

法新社认为，共和党人希望巴雷特的确定出任，能够为面临激烈竞争以求连任的特朗普和诸多现任参议员提振士气。