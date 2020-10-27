美国参议院不甩反对表决通过大法官巴雷特任命 评论指特朗普一大胜利白宫即刻庆祝

美国参议院美国时间星期一投下赞成票的共和党参议员人数，已足够总统特朗普对于最高法院大法官人选巴雷特(Amy Coney Barrett)的提名获得确认。投票时，参议院以52票赞成、48票发反对的结果确认了巴雷特的提名，民主党一致反对确认巴雷特的提名，共和党籍参议员Susan Collins也投了反对票。白宫在确认投票后立即在白宫南草坪举行庆祝活动。

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据路透社消息，美国参议院表决赞成票数已达通过门槛，特朗普大法官提名铁定过关。消息说，美国参议院以52票赞成、48票发反对的结果确认了巴雷特的提名，民主党一致反对确认巴雷特的提名，共和党籍参议员Susan Collins也投了反对票。

提名确认庆祝活动将在白宫举行，一个月前的一场类似活动曾导致白宫爆发疫情，后来特朗普本人也不幸染疫。特朗普力促参议院在11月3日美国大选前确认巴雷特的提名。这将令最高法院保守派大法官以6-3席次稳居多数。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)表示，共和党多数派在如此接近大选之际进行表决，是在“毁灭自己的可信度”。

但是美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)则为巴雷特的提名辩护。“我们毫不怀疑，如果对方遇到同样情况，他们也会确认提名，”麦康奈尔说，“你不可能赢得所有人，而选举是有影响的。”

路透社说，巴雷特料将参加11月10日一场诉讼的审理，特朗普以及共和党领导的州在诉讼中寻求废除平价医疗法案。2010年通过的平价医疗法案，也被称为奥巴马医保(Obamacare)，帮助数以百万计的美国人获得了医疗保险，并禁止私人保险公司拒绝为有病史的人提供医疗保险。

据法新社说，由共和党把持的美国联邦参议院今天以52票对48票，批准巴雷特最高法院大法官人事案。总统特朗普表示，这是美国重大的一天。消息说，参院一完成表决，白宫旋即安排特朗普出席于白宫南草坪（South Lawn）举行的「宣誓仪式」。

首席大法官罗伯兹（John Roberts）27日则将在最高法院主持司法宣誓仪式，届时巴雷特将正式加入大法官行列。特朗普在南草坪的仪式上说，巴雷特人事案过关，「对美国、美国宪法和公平公正法治来说，都是重大的一天」。

法新社说，巴雷特继任最高法院大法官，是接替9月18日病故的自由派大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。